Luz Blanchet se sincera sobre su relación con Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

Luz Blanchet sí que sabe cómo mantener un secreto. Y es que, durante un par de meses, la presentadora de TV mantuvo en lo más íntimo su relación con Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, una gran noticia que confirmó la semana pasada a nuestra publicación hermana, ¡HOLA! México. Ahora que ha podido gritar su amor a los cuatro vientos, Blanchet se sintió más cómoda y segura de hablar al respecto, contando, sin dejar de sonreír por la felicidad, lo bien que se siente ahora que el amor ha vuelto a tocar a su puerta.

“El culpable es Jorge Zarza, él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento A Favor de lo Mejor y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’”, contó al programa Ventaneando sobre cómo fue que el destino junto minuciosamente su camino con el de Lorenzo.

“Y ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo en frente, acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco al director de A Favor de lo Mejor y cerquita estaba él, de esas veces que lo tienes de frente, nos saludamos, de esas caras que se te hacen conocidas, por el mismo ambiente, porque te mueves en eventos y demás”, añadió a detalle sobre su primer encuentro en esta nueva etapa.

Su primera conversación fue amigable y no duró más de 10 minutos, tiempo suficiente para que entre ellos surgiera una chispa. “Salió a tema mis hijos y el rollo de Aitana que saben que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual y le puede servir’, cambiamos teléfonos y bye”.

La inolvidable primera cita

Lorenzo tardó unos meses en llamar a Luz luego de su encuentro. En abril, ella recibió un mensaje que de inmediato respondió: “Me escribe y me dice: ‘Hola, Luz ¿Cómo estás?, soy Lorenzo Lazo’, yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y dice: ‘¿Puedes hablar?’ y yo ‘qué raro, quién sabe para qué será’”, y agrega: “Me dijo ‘Te quería preguntar una cosa’ y yo dije es de chamba ‘Es que, fíjate que tengo unos amigos…’ y yo ‘es un evento de amigos, quiere que le eche la mano’ y me dice ‘que cumplen años de casados y quería ver si quieres venir conmigo’. Eso fue lo primero que me impactó, la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante, ni comida, ni cena, ni nada, directo a un evento personal”.

La química fue inmediata, y después de quedar un par de veces más, surgió el romance. Luz quería contarles a todos sobre su relación, pero habían acordado en no decir nada hasta encontrar el momento adecuado. “Yo no muestro mi vida privada, pero es la primera vez que ando con alguien público. Después de que me divorcié, no le había presentado a nadie a mis hijos y eso ya lo dice todo”, explicó en entrevista para Hoy.

El resto, es una historia que se sigue escribiendo y que va por buen camino. La diseñadora también reveló que es gracias a ella que Lorenzo cambió su look y ahora lleva barba. “La única vez que he ido a su casa, vi una foto de él con barba, y desde ahí le pedí que la usara. Por eso, en las fotos de la revista trae barba. Él dijo: ‘yo lo único que quiero es darte gusto en esta vida‘”. concluyó.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.