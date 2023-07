Gigi Hadid, arrestada en las Islas Caimán

Gigi Hadid se llevó una sorpresa a su llegada a las Islas Caimán este fin de semana. Al bajar de su jet privado en el Aeropuerto Internacional Owen Roberts, la modelo fue interceptada por las autoridades para revisar su equipaje como a cualquier otro pasajero.

Según informa TMZ, sus maletas fueron pasadas por la banda de escaneo, y dentro encontraron marihuana así como utilería para su uso. Por este motivo, Gigi Hadid fue arrestada en el aeropuerto junto a su amiga, Leah Nicole McCarthy. Los cargos fueron hechos por posesión así como importación de utensilios para fumar la hierba.

Gigi fue procesada en el Royal Cayman Islands Detention Center, pero logró salir bajo fianza luego de declararse culpable y de que se demostrara que la sustancia encontrada no era para comercio ilegal, sino por uso personal. A pesar de salir libre, la modelo de 28 años tiene este asunto pendiente con las autoridades locales.

Gigi, sin nada de qué preocuparse

Aunque la situación se pudo controlar antes de que todo se hiciera público, Gigi está tranquila disfrutando de sus vacaciones. Según E! News, la modelo y hermana de Bella Hadid no cometió ningún delito, pues “Viajaba con marihuana que compró legalmente en Nueva York con licencia médica”.

A pesar de que la sustancia le fue hallada en su equipaje al viajar desde Nueva York, un allegado a ella añadió: “También es legal para uso médico en las Islas Caimán desde 2017. Su historial está limpio y Gigi disfruta del resto de sus vacaciones en la isla”.

Mientras la noticia daba la vuelta al mundo, Gigi disfrutaba de sus vacaciones luciendo cuerpazo en bikini. “All’s well that ends well🌅 (Todo está bien si termina bien)”, anotó junto a un collage de sus días bajo el sol y a la orilla del mar, una frase mejor conocida por ser pate de la canción All Too Well, de su bestie, Taylor Swift.

Sonriente, Hadid compartió los mejores momentos junto a sus amigas, dejando atrás toda la polémica de su encuentro con la justicia.

