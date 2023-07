Así ha sido la romántica boda de Christian Meier y Andrea Bosio

Christian Meier es uno de los galanes peruanos de telenovelas más reconocidos a nivel internacional y uno de los solteros más codiciados de la pantalla chica. Fue el pasado 1 de julio, a las 3 p.m. del sábado, que el actor peruano contrajo matrimonio con Andrea Bosio. En una ceremonia muy íntima, rodeado de familiares y amigos, el también cantante de 53 años y su guapísima esposa de 26, de origen peruano, se han dado el ¡sí, acepto! en Vista Valley Country Club, en el condado de San Diego, California.

Los novios eligieron esta locación debido al hermoso paisaje bucólico, lleno de naturaleza y encanto rústico, el cual les fue propicio para tal celebración. La arquitectura histórica que adorna el paraje cuenta con puertas y columnas del siglo XVIII importadas de Provenza, Francia, ventanas de piedra antiguas y únicas, recuperadas de L’Orangerie de 1700 en el sur de Francia, y maderas de sombra ordenadas en la década de 1780 por George Washington. Sin duda, un lugar absolutamente deslumbrante.

Christian y Andrea se juraron amor eterno frente a los 120 invitados que asistieron al enlace y que llegaron desde distintas partes del mundo, pero en su mayoría desde Perú. Otros, arribaron desde Europa, como es el caso de Claudio Pizarro (exjugador del Werder Bremen, excapitán de la selección peruana y actual embajador del Bayern Munich) quien vino desde Escocia, donde participaba en un torneo de golf.

La actriz Ana de la Reguera y el exjugador de fútbol, Claudio Pizarro, estuvieron presentes en la boda

Otras celebridades que se dieron cita a la boda fueron la actriz Ana de la Reguera, el actor Juan Pablo Espinosa y los socios de Christian en su productora ‘Kuna’, el director Ricardo de Montreuil y productor Ivan Orlic. Por otro lado, algunos famosos que tenían planeado asistir se disculparon por su ausencia, como fue el caso de Ricky Martin quien actualmente está de gira y el actor Edgar Ramírez, quien se encontraba rodando una película en Europa.

José Antonio Bosio Mazzarri, padre de la novia, fue el encargado de llevarla hasta el altar mientras sonaba la canción Can’t Help Falling In Love en la versión de Hailey Reinhart. Por parte del novio, su madre, Gladys Zender – exMiss Universo y primera latina en ganar la corona en 1957 – acompañó al histrión para entregarlo a su amada.

Las formalidades del acontecimiento iniciaron con unas palabras del oficiante al resaltar los puntos claves para llevar un buen matrimonio. Acto seguido, la madre de Andrea, Teresa Zegarra, pronunció unas emotivas palabras. A continuación los tres hijos de Christian; Stefano, Taira y Gia, – frutos de su relación anterior –, dedicaron unas palabras a la hermosa pareja. Tras los discursos familiares, llegaron los votos de amor, los intercambios de anillos y finalmente el pronunciamiento de ambos como marido y mujer, sellado con un beso apasionado.

“Te amo todos los días y todos los días solo quiero que amanezca, para amarte una vez más” –Christian Meier–

El actor fue también el encargado de diseñar los anillos de matrimonio que sellaron su alianza. Ambas prendas son de oro blanco y cada uno tiene grabado el nombre del otro, la fecha del matrimonio (7.1.23) y un mensaje escondido con las iniciales: WUKUK (“When u know u know”).

“Definitivamente lo más emotivo fueron los mensajes y testimonios de la madre de Andrea, así como los de mis tres hijos. Mención aparte merece el cariño recibido por parte de los invitados, quienes viajaron desde tan lejos para estar con nosotros en un día tan especial. Eso tal vez ha sido lo más destacado”, expresó el protagonista de El Zorro: la espada y la rosa en exclusiva a ¡HOLA! Américas.

Aunque Meier es muy hermético con su vida privada y prefiere guardar celosamente los detalles del comienzo de su historia amorosa junto a su actual esposa, nos ha revelado un extracto que resume esa primera vez en que se animó a tomar el primer paso.

“Es tan simple como cliché: se sentó en mi mesa acompañando a un grupo de gente que yo conocía. Desde que la vi me pareció fascinante, inteligente y divertida. Cuando terminó la noche le pedí su teléfono y al día siguiente la invité a salir” –Christian Meier–

Andrea es una exitosa profesional el mundo de las comunicaciones y el marketing que ha sabido bifurcar su tiempo entre el trabajo y el amor. “Christian y yo somos un equipo en lo personal y en lo profesional. Nos apoyamos mutuamente y aprendemos el uno del otro porque sabemos que esa es la clave para seguir creciendo juntos. Desde hace varios meses me uní a su compañía, Oliverdog Entertainment, para liderar las campañas de marketing de los lanzamientos musicales de Christian, así como también negociaciones y contratos para sus producciones audiovisuales y acuerdos comerciales. Tener la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y de la mano de Christian es realmente un privilegio ya que también nos permite pasar bastante tiempo juntos”, nos señala Bosio.

Detalles del vestido de la novia y el traje del novio

El vestido de Andrea estuvo a cargo de Miss Scarlett, una diseñadora australiana que se alineó de manera perfecta al deseo de la novia. De hecho, la base del vestido fue diseño exclusivo de la modista, pero las mangas largas, estilo guantes, se incorporaron luego por idea de Bosio, quien tenía una noción clara de su pieza nupcial desde el inicio: que fuera elegante, minimalista y atemporal, “off-shoulders”, y con una cola extensa, acompañado de un velo largo.

Otras incorporaciones resaltantes del vestido son los botones a lo largo de la cremallera trasera y que fue confeccionado con una lujosa tela crepé que se ajustaba perfectamente formando una hermosa silueta. La intención de las mangas largas de estilo guantes, era que fueran desde arriba del brazo, iniciando en línea recta con la tela del busto del vestido y que tengan una abertura desde la muñeca hasta la mitad del dedo pulgar.

“Me probé varios vestidos y el último fue el elegido. Me enamoré desde que me lo puse porque no solo tenía todo eso que yo buscaba y unos detalles preciosos, sino que sentía que había sido hecho para mí, pero le faltaba algo para que fuera 100% mi estilo, así que decidí agregarle las mangas y el resultado fue simplemente perfecto” –Andrea Bosio–

Entre los complementos que llevaba Andrea caben destacar unos aretes largos de diamantes y perlas, pulsera de perlas, anillo de compromiso de oro blanco y diamante de cuatro quilates con corte radiante en la mano izquierda, y un “eternity ring” conformado por 20 diamantes en la mano derecha.

En cuanto al maquillaje –a cargo de Maseera Hussain–, la flamante esposa de Christian optó por una tonalidad suave y natural en colores tierra y nude. Su peinado, hecho por Andrea Bernal – dueña de Unique And Flawless hair and makeup – lucía en un moño súper ajustado. Ambos opciones elegantes, limpias y frescas.

El traje del novio fue diseñado por Carlos Eduardo Martínez, para la línea “Sobre medidas” de Carlos Nieto en Bogotá, Colombia, y con telas de la Casa Dormeuil de Francia. Antes de la ceremonia, Christian también le entregó a sus hijas unas joyas de topacio con brillantes de Harry Winston, incrustados en anillos de oro blanco, como complemento para sus respectivos vestidos.

Decoración y banquete nupcial

Luego de la solemnidad en la ceremonia y los emotivos momentos vividos, llegó la recepción para darle rienda suelta a la felicidad de los recién casados. Para ello, se llevaron a cabo tres decoraciones distintas: una para el área de la ceremonia, otra para el área de cocktail y la final para la recepción, coordinadas, gestionas y diseñadas por Andrea y la compañía “Dream Co.”. La intención en el concepto era buscar que todo luzca elegante y minimalista, con toques rústicos y modernos, que vayan con el ambiente. Combinar colores blancos y nudes al unísono con sillas de madera, velas, flores, rosas vendela y eucaliptos.

Cabe resaltar que el ramo de flores de la novia – hecho por Andre’s House Of Floral Design – era simple pero clásico, con muchas flores blancas, frescas, como rosas vendela, lisianthus blanco, rosas en aerosol y hojas de limón.

Para el banquete se organizaron mesas de 10 personas y se sirvió un buffet, el cual abrió para la hora del cocktail con bocaditos: mini empanadas de res con Alioli de chipotle, bruschetta crostini de frutas de temporada con burrata y miel de lavanda; y ahi pokes (atún saku, aguacate, tamari, sésamo, aceite de chile, tomate reliquia, semillas de sésamo tostadas y reducción de mirin). Entrada la noche, la cena tuvo tres tiempos: primero, una ensalada de cosecha de verano con fruta de hueso de verano, rúcula, frisee, vinagreta de champán, nueces confitadas y queso de cabra. De segundos platos, filet mignon, pechuga de pollo marinada con romero, fruta de temporada, reducción de hierbas balsámicas y queso de cabra, y salmón con pesto de estragón.

Se incluyeron acompañamientos como puré de oro de Yukón con hierbas frescas, cebollino y verduras de la granja de temporada salteadas. Todo esto acompañado de una buena selección de vino blanco y tinto.

Además, se tuvo una barra abierta con bartenders experimentados para satisfacer cualquier exigencia de los invitados y los novios también decidieron tener sus propios “signature drinks”: el trago de él fue un Manhattan y el de ella un Grapefruit Moscow Mule.

De izqda. a dcha.: José Luis Bosio, José Antonio Bosio Mazarri, Teresa Zegarra, Andrea Bosio, Christian Meier, Gladys Zender, Gia Meier, Antonio Meier, Taira Meier y Stefano Meier

En la fiesta, que se extendió hasta la media noche, hubo música de los ochentas, combinada con una selección de rock en español y los mejores éxitos latinos, que abarcaba desde merengues de Juan Luis Guerra y vallenatos de Carlos Vives, hasta música urbana y reggaeton. Al término de los festejos, los recién casados y algunos invitados continuaron la celebración en el rooftop de un exclusivo hotel frente al mar en Oceaside, California.

“Tantos años dedicados a mi profesión y a la educación de mis hijos puso como prioridad en mi vida esas dos cosas, dejando siempre de lado mi compromiso con esa parte que me permitiera tener una relación sentimental” –C.M.–

Finalmente, el intérprete de He vuelto a casa, título de su más reciente sencillo en el que nos remite a su estado más puro y personal en la actualidad, define su dicha con estas palabras: “Verme consagrado en el ámbito profesional –a la vez que mis hijos se iban independizando– orgánicamente abrió las posibilidades de volverme a enamorar con la convicción de entregarme totalmente y de asumir un compromiso permanente. Andrea llegó en el momento perfecto y trajo con ella todo lo que alguna vez deseé en una compañera”.

