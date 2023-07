Jennifer Lopez y su hijastra, Violet Affleck, se muestran cercanas en un almuerzo entre chicas

Parece que con la convivencia diaria la conexión entre Jennifer Lopez y la hija mayor de Ben Affleck se ha ido fortaleciendo. La cantante se ha dejado ver en múltiples ocasiones con los tres hijos de su esposo, pero al parecer, es con Violet Anne, de 17 años, con la que últimamente ha trabajado en su relación. Recientemente, ‘La Diva del Bronx’ fue captada en su papel de madrastra ejemplar al lado de la adolescente.

La actriz y la joven, quien es la mayor de los tres hijos de Ben Affleck con Jennifer Garner, fueron fotografiadas durante un almuerzo en The Ivy, en West Hollywood. Para este plan entre chicas, JLo lució un palazzo blanco, con cuñas de plataforma y una camisa oversized en color café claro, mientras que Violet, optó por una maxi falda estampada con un suéter beige y un par de zapatillas deportivas. Ambas parecían estar pasándola de maravilla, en su tiempo a solas.

En días pasados, la cantante y su hijastra, quien en diciembre cumplirá 18 años, fueron fotografiadas en los festejos del 4 de julio. La cantante, su esposo y la hija de este acudieron a la espectacular fiesta que ofreció el empresario Michael Rubin en los Hamptons. En las fotografías que se hiciero virales en las redes se aprecia a JLo posando cándidamente junto a Violet Anne, quien es la copia exacta de su madre, la actriz Jennifer Garner.

A dos años de que JLo y Ben se reencontraran, parece que la cantante se ha ganado el corazón de los tres hijos del actor, al mismo tiempo que él ha forjado una linda relación con los mellizos de ella, Emme y Max.

En un inicio, parecía que la relación entre Jennifer y su hijastra no era la más cercana, ya que una fuente comentó a Page Six que Violet Anne no estuvo presente en la boda que la pareja celebró en Las Vegas en julio del año pasado. “Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”, dijo el informante en aquel entonces. Sin embargo, sí que se hizo presente en el enlace que celebraron semanas después en Georgia, junto con sus hermanos y los hijos de la cantante.

A pesar de esto, todo indica a que poco a poco se han hecho cercanas, justo como lo han dejado ver en otras ocasiones, donde se han mostrado como cómplices. En mayo pasado, ambas fueron fotografiadas en el recital escolar de Seraphina, donde incluso Violet Anne abrazó a JLo.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y Violet Affleck con Emme Muñiz

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.