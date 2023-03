Fallece la actriz Irma Serrano ‘La Tigresa’ a los 89 años

La actriz Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, falleció este miércoles 1 de marzo a los 89 años. Desde las primeras horas se reportaba la terrible noticia, que más tarde fue confirmada no sólo por la Asociación Nacional de Interpretes, sino también por la propia familia.

Luis Felipe García, sobrino de la también política, reveló que fue algo inesperado. “Fue un infarto, se empezó a sentir mal. Son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza porque no entenderías, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, estaba alegre”, dijo en el programa mexicano Sale el Sol.

Luis Felipe aseguró que no notó nada extraño en su salud ni señales de alarma que le indicaran el triste desenlace. “Fue una mujer muy fuerte siempre, había empezado un poco a comer menos, pero ya estaba con un tratamiento y pensamos que era normal“, recordó sobre los días más recientes.

“El doctor nos explicaba que eran procesos que de repente coman mucho, que de repente coman poco, pero de ahí bien, en su hamaca, sin ningún problema”, agregó.

Un último adiós en su amado México

Sobre los servicios funerarios, detalló que se realizarán en su natal Chiapas, aunque no descarta que haya un homenaje en el Teatro Fru Fru en la Ciudad de México pero aún no sabe si será de cuerpo presente. Lo que sí aseguró es que sus cenizas descansarán en ese recinto.

