El magnate Rupert Murdoch se ha casado por quinta ocasión a sus 93 años

¡Ya son esposos! Rupert Murdoch y Elena Zhukova se casaron el pasado fin de semana en Moraga, uno de los viñedos del empresario en California. De acuerdo con diversos reportes, el hombre de negocios de 93 años y su pareja, de 67, se casaron el pasado 1° de junio en una espectacular finca. Para él, este enlace fue su quinta ocasión pasando por el altar, mientras que para ella fue su tercer matrimonio.

©GettyImages



Rupert Murdoch se ha casado por quinta vez

Para la ocasión, la novia optó por seguir la tradición al vestir de blanco con un vestido off shoulder y manga ¾ de la diseñadora neozelandesa Emilia Wickstead, quien ha vestido a celebridades como la actriz Michelle Dockery o royals de la talla de la princesa Kate o Meghan Markle. En cuanto al novio, este lució un traje negro con una camisa blanca y una corbata amarilla.

De acuerdo con el tabloide inglés Daily Mail, entre los invitados estuvo Wendi Deng, exesposa de Murdoch, así como Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, además de Robert Thompson, director ejecutivo de News Corp. De hecho, se dice que fue la propia Wendi Deng quien presentó a Murdoch con su quinta esposa. Según el medio anteriormente citado, el acercamiento entre ambos se dio a través de ella.

El empresario y su pareja empezaron a salir el año pasado, tan solo unos meses después de que Murdoch terminara con Ann Lesley Smith, una higienista dental retirada, con la que se había comprometido en la primavera de 2023. Previo a este quinto enlace, Murdoch estuvo casado con la modelo Jerry Hall, de quien se divorció en 2022 y con la que estuvo casado por seis años. Antes de ese matrimonio, estuvo casado con Wendi Deng, de 1999 a 2014. En segundas nupcias se casó con una periodista llamada Anna Murdoch Mann, con la que estuvo en una relación de 1967 a 1999. Su primer matrimonio fue con Patricia Booker, de 1956 a 1967.

En cuanto a su nueva esposa, se sabe que Zhukova es una bióloga molecular retirada dos veces divorciada. Ha vivido en Estados Unidos por más de tres décadas, luego de dejar Rusia en 1991 con su hija. De acuerdo con Forbes, Rupert Murdoch se sitúa en el lugar #94 de los hombres más ricos del mundo. Tiene un imperio en medios de comunicación, que incluye el canal Fox News, The Times of London y The Wall Street Journal. En septiembre de 2023 dejó su puesto como presidente del conglomerado, y cedió el paso a su hijo mayor Lachlan Murdoch, de 52 años.