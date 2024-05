Con su boda cada vez más cerca, Sofía Castro muestra cómo va en su ‘operación fit’

El gran día está cada vez más próximo para Sofía Castro, quien espera con ilusión casarse con Pablo Bernot. La actriz mexicana, quien se comprometió en octubre del año pasado, ha estado dividiendo su tiempo entre sus proyectos profesionales y los preparativos de su boda. Emocionada, ha compartido algunos detalles de este proceso, en el que ha contado con el apoyo de personas tan especiales como su mamá, Angélica Rivera. Como toda novia, la joven intérprete quiere lucir perfecta en su enlace, por lo que ha puesto especial empeño en su entrenamiento físico.

©@sofia_96castro



Sofía está ilusionada por su boda con Pablo Bernot.

Sofía, primogénita también del productor José Alberto Castro, tomó recientemente sus redes sociales para mostrar cómo va en su ‘operación fit’. En sus historias de Instagram publicó un par de selfies en las que mostró lo frutos de sus arduas de sesiones de ejercicio. “Ahí vamos. Estalle”, escribió, agregando emojis de novia y otros más de manos aplaudiendo.

En la primera de las dos fotos, tomada el pasado 14 de mayo, se le veía usando unos shorts biker color gris y un top blanco, dejando al descubierto sus abdominales de impacto, así como sus brazos y hombros tonificados. En la segunda foto, tomada este día, usó un look similar, pero con leggins deportivos en color azul.

©@sofia_96castro



Sofía presumió su estilizada figura.

En sus publicaciones, Sofía reveló el nombre del responsable de las rutinas de entrenamiento que le han dejado ese cuerpazo: Álex Fabián Peña Corredor, conocido en redes sociales como AlexFit Box. Este preparador físico de origen colombiano es muy solicitado por las celebridades, pues entre sus discípula figuran famosas como Kate del Castillo, Gaby Espino, Clarissa Molina y Kimberly Dos Ramos.

Si bien la hija de ‘La Gaviota’ había dejado ver anteriormente su gusto por los pilates, parece ser que ahora ha adoptado el exitoso método de entrenamiento de Álex llamado ‘Estalle’, el cual trabaja con el propio peso del cuerpo y retoma elementos del boxeo.

©@sofia_96castro



Sofía Castro encontró uno de sus vestidos de novia en París.

¿Cómo va en el tema de su vestido de novia?

Una de las razones por la que Sofía se está esforzando tanto en su entrenamiento es seguramente quiere verse guapísima en su vestido de novia. El atuendo nupcial es algo que genera mucha ilusión entre las mujeres, y en el caso de la joven intérprete, es un pendiente resuelto.

El pasado mes de febrero, Sofía viajó junto a su madre a París, capital mundial de la moda, para asistir a un importante desfile, y de paso emprender la búsqueda de uno de sus vestidos de novia. Semanas después, voló con su hermana Fernanda a Nueva York, donde halló otro de los atuendos que usará en su boda. “No saben la felicidad de estar aquí con la Fernie, lo crean o no me ha tenido toda la paciencia del mundo con la elección de mis vestidos. La he llevado a quinientas… pero ya hoy ¡escogimos uno! ¡Qué emoción!”, expresaba a inicios de abril.