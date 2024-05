Sofía Castro se sincera sobre la situación de salud que padece en medio de los preparativos de su boda

Con pleno entusiasmo, Sofía Castro lleva a cabo los preparativos de su próxima boda con Pablo Bernot, esto tras haberse comprometido en octubre de 2023. Mientras tanto, hace frente a una situación de salud derivada por el estrés, aunque por fortuna todo se encuentra bajo control. Así lo explicó la joven actriz, quien además reconoció el apoyo imprescindible que le ha brindado su madre, Angélica Rivera, a lo largo de todo este proceso. Mientras tanto, vive ilusionada por la llegada de ese gran día, en el que dará uno de los pasos más importantes de su vida.

©@sofia_96castro



Sofía Castro reveló que está enfocada en los preparativos de su boda.

¿Qué le pasa a Sofía Castro?

Amable como suele ser con la prensa, Sofía concedió una entrevista a los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que reveló detalles de la situación de salud que presenta. “Sufro de herpes, lo tengo desde bebecita, entonces sí cuando me estreso o cuando se me bajan las defensas, me da un episodio fuerte…”, explicó frente a las cámaras, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría. Sin embargo, la joven actriz continúa muy activa, siempre pendiente de cada uno de sus compromisos, y su boda ha sido una de sus mayores prioridades a lo largo de estos días.

Al ahondar en sus declaraciones sobre el problema del herpes, Sofía contó que ya se encuentra bajo tratamiento, mismo al que ha respondido de manera favorable. “Hace como un mes me dio, pero gracias a Dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado, porque el problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso…”, explicó la intérprete. Por ahora, vive con ilusión la cuenta regresiva para la llegada del especial día en que se convierta en mujer casada, aunque muy reservada con todos los por menores de esta celebración que ha generado gran interés entre sus seguidores y la prensa.

©@sofia_96castro



Sofía Castro está entusiasmada por la llegada del día en que se convierta en mujer casada.

Angélica Rivera, la mayor cómplice de Sofía

A pesar de lo complicado que puede resultar organizar una boda, Sofía se siente plena por contar con el apoyo de su madre, Angélica Rivera, quien ha permanecido a su lado estos días en que toda va tomando forma. “Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella porque nos ha unido muchísimo, siempre hemos ido como muy unidas… La verdad es que está muy contenta y pues disfrutando conmigo todo este proceso…”, explicó la actriz, quien ha sido muy abierta al contar cómo marcha todo en ese sentido.

©@sofia_96castro



Sofía Castro está orgullosa del apoyo de su madre, Angélica Rivera.

¿Cuándo se casará Sofía Castro?

Mientras realiza los preparativos del enlace, Sofía ha sido muy discreta sobre los detalles en torno a la boda. De hecho, todavía no ha revelado la fecha específica en la que ella y Pablo Bernot se den el “sí, acepto”, pues en días pasados comunicó que aún no ha enviado invitaciones para el festejo. “Pues es que cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha ya mis invitados recibirán la invitación…”, explicó, declaraciones retomadas por Despierta América al preguntarle si ya había invitado a Paulina Peña a su enlace. “Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda…”, dijo en ese momento.