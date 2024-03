A sus 92 años, el magnate Rupert Murdoch se casará por quinta ocasión

Bien dicen que para el amor no hay edad... y eso lo sabe bien el empresario Rupert Murdoch. El magnate de origen australiano ha comprometido por sexta ocasión a sus 92 años. El accionista mayoritario de medios como Fox News, The Times of London y The Wall Street Journal se casrá con su pareja, una bióloga retirada de nombre Elena Zhukova, de 67 años. La noticia del compromiso ha sido confirmada por un portavoz del hombre de negocios, luego de que el New York Times diera a conocer la información.

Este el sexto compromiso del magnate, quien tiene 92 años

El empresario y su pareja empezaron a salir el año pasado, y se tiene previsto que el enlace se lleve a cabo este verano, fecha que coincidiría con su primer aniversario como novios. Esta será la quinta boda del margnate, luego de rompiera su quinto compromiso el año pasado. Tras su cuarto divorcio con Jerry Hall, la modelo y exesposa de Mick Jagger, en el verano de 2022, Murdoch le dio una oportunidad al amor con Ann Lesley Smith, una higienista dental retirada, y se comprometieron en la primavera de 2023. Sin embargo, dos semanas después de la feliz noticia, el hombre de negocios dio por terminado el compromiso.

De acuerdo con el Daily Mail, Cupido volvió a tocar las puertas de Murdoch, cuando en agosto del año pasado conoció a Zhukova a través de su tercera exesposa, Wendi Deng.

Su tercera exesposa, Wendi Deng, habría presentado a Murdoch con Elena Zhukova

Zhukova es una biólogra molecular especializada en diabetes con estudios en la Universidad de California. Llegó a los Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética en 1991. Su exesposo es Alxander Zhukov, un inversionista billonario en el ramo del sector energético que actualmente reside en Londres. En cuanto a su hija, esta es Dasha Zhukova una prominente filántopa, emprendedora y experta en arte que hasta 2017 estuvo casada con el oligarca ruso Roman Abramovich.

Detalles de la boda y más...

Un portavoz de Murdoch dio a conocer que las invitaciones para el evento ya han sido enviadas e informó que la boda se llevará a cabo en el viñedo de Murdoch, en Moraga, California.

Murdoch, quien se ubica en el #98 de Forbes en la lista de los multimillonarios, dejó en 2023 el cargo de CEO de sus compañías, manteniendo una figura simbólica dentro de la compañía, mientras que su hijo Lachlan ha tomado las riendas del negocio. Algunos se preguntan si la quinta boda de Murdoch podría afectar su patrimonio... pero nada de eso. La fortuna de 19 billones de dólares está bien resguardada a través de un fideicomiso familiar cuyas acciones pertenecen a él y a sus cuatro hijos mayores: uno con su primera esposa, Patricia Booker, y los otros tres con su segunda esposa, Anna Murdoch Mann.

