Antonio Banderas le dice ‘no’ a un tercer matrimonio: ‘No, no me quiero casar’

El actor Antonio Banderas y su novia, Nicole Kimpel se dieron cita en el desfile de Ágatha Ruíz de la Prada, en el marco de la 77a. edición de la Semana de la Moda de Madrid, en España. En exclusiva con ¡HOLA! España, el actor de películas como La leyenda del Zorro o La piel que habito compartió que no está dispuesto a casarse por tercera ocasión. A pesar de tener una relación sólida con la empresaria y modelo desde hace más de ocho años, el histrión confesó que no pasará por el altar de nueva cuenta.

©GettyImages



Nicole Kimpel con Antonio Banderas

Sobre una posible boda con la mujer con la que ha compartido su vida desde 2014, Banderas respondió: “No, no me quiero casar”. El periodista destacó lo bien que él y Kimpel estaban en su relación, a lo que el actor de 62 años contestó: “Ya me he casado 2 veces y me ha salido muy caro todo”, dijo entre risas.

Con esta respuesta, Banderas deja claro que entre sus planes no figura, ni remotamente, volver a pasar por el altar. Recordemos que antes de conocer a Kimpel, el legendario actor estuvo casados en dos ocasiones. La primera vez fue con la actriz española Ana Leza, con quien estuvo casado por nueve años, de 1987 a 1996.

En segundas nupcias, Antonio Banderas se casó con la también actriz Melanie Griffith. Los actores estuvieron juntos por 18 años, de 1996 a 2014. De su unión, tuvieron una hija, Stella del Carmen, quien actualmente tiene 26 años.

©GettyImages



Antonio Banderas con su novia Nicole Kimpel y su hija Stella del Carmen

Sobre los constantes rumores que rodean su relación sobre una boda en puerta, Nicole respondió a nuestra edición hermana de España que no hacía falta ningún papel o sortija de por medio para sellar su amor. “Realmente nosotros nos sentimos casados, no hace falta firmar ningún papel para sentirse comprometidos el uno con el otro. Mi sueño es que sigamos teniendo lo que tenemos, que nos hace tan felices a ambos. Que no se rompa la magia”.

En cuanto a los inicios de su historia de amor y del flechazo entre ambos, Antonio Banderas contó que se conocieron durante una fiesta en el ámbito del festival de Cannes, en mayo de 2014.

Sin embargo, su relación empezó después de un tiempo, cuando él quedó oficialmente divorciado de Melanie Griffith. “Los dos sabíamos dónde estábamos. Yo era todavía un hombre casado, aunque las cosas estaban abocadas a lo que después ha sido. Una vez los papeles del divorcio estuvieron ya en su sitio, fue cuando empezamos a conocernos, y al tiempo surgió una relación”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.