Ni Harry Styles ni las Spice Girls cantarán en la fiesta de coronación del rey Carlos III

Falta poco más de un mes para la coronación del rey Carlos III. El próximo 6 de mayo, en Reino Unido, se celebrará durante un fin de semana el acenso al trono del primogénito de la reina Isabel II. Como parte de la programación del segundo día, se anunció que habrá un concierto de lo más especial en los jardines del Castillo de Windsor con aritstas aún por confirmar. Sin emabrgo, según reportes locales, este detalle ha sido de lo más complicado pues varios grupos, cantantes y solistas han rechazdo la oferta por diversos motivos, y entre ellos estarían Harry Styles y las Spice Girls.

Por el nivel del evento, se espera un increíble show con los máximos representantes de la música inglesa. Y es que en 70 años no se vivía el furor de una coronación, por lo que la gente estaba emocionada de poder ver un reencuentro único de grupos como Spice Girls. Sin embargo, tendremos que esperar pues las cinco chicas no estarán en el escenario del Castillo de Windsor pues aseguran que no es nada fácil por lo apretada que está su agenda.

Y es que no sólo se trata de llegar ese día y cantar; sino que requiere ensayos, coreografías y pruebas de maquillaje y vestuario para las que deben dedicar más tiempo, y con un mes para prepararse, resultaría bastante complicado.

Harry Styles, por su parte, no tiene libre ese día debido a su Love On Tour. Y es que, aunque su próximo concierto es el 13 de mayo en Dinamarca, el ex One Direction optó por pasar de la invitación y no ser parte del cartel para el concierto que está bajo la producción y transmisión de la BBC.

Otros artistas que no confirmaron

Uno de los artistas queel rey esperaba tener en este concierto era Sir Elton John, pero al igual que Styles, tiene una gira activa y no podría ser parte del show. Un día antes, estará presentándose en Europa con su Farewell Yellow Brick Road.

Adele es otra de las artistas que dijo que no, aunque no especificó sus motivos. Según explica un allegado a The Mail on Sunday: “Los organizadores están trabajando contrarreloj para intentar reunir un cartel emocionante, pero se han topado siempre con ciertos desafíos.

Quiénes sí se presentarán

Por el momento, el cartel del show incluye a Take That, el grupo pop con el que Robin Williams saltó a la fama, aunque no se ha confirmado si el solista estará en el escenario. Además a las hermanas Dannii y Kylie Minogue y a Lionel Richie.