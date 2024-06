‘Tengo suerte de estar viva’: Halsey revela que padece lupus y leucemia desde hace dos años

Bien dicen que lo que vemos en las redes sociales no se asemeja ni al 1% de lo que sucede en la vida real de los famosos, por ello, las recientes revelaciones de Halsey en torno a su salud tomaron por sorpresa a muchos. La cantante se sinceró en una serie de videos publicados en Instagram, en donde revela que, además de haber escrito un nuevo álbum, ha pasado por un tratamiento médico de gran importancia. Al recibir una gran cantidad de mensajes llenos de apoyo por parte de sus fans, la intérprete compartió que desde hace un par de años padece Lupus además de Leucemia.

“Me siento como una anciana”, dice con una sonrisa mientras se da un masaje en las piernas para aliviar el dolor. Frente a ella, algunos medicamentos que ha tenido que tomar para mejorar su estado. “He hablado conmigo misma y me doy dos años más para estar enferma. A los 30 voy a tener un renacimiento, no voy a estar enferma, me veré bien, tendré mucha energía y tendré que rehacer mis 20s en los 30s”, expresa en el clip que habría grabado un año atrás, con ilusión de mejorar en ese plazo.

Junto a este y otros videos, Halsey alteró a sus fans al escribir: “Para resumir, tengo suerte de estar viva. Una historia corta más larga, escribí un álbum”. En sus otras publicaciones se sinceró sobre los días en el hospital, que no fueron pocos, y que viene contando desde el año 2022, según sus propias notas de texto en el teléfono.

Para ella no fueron días sencillos, pues se muestra en días en los que las lágrimas eran inevitables, además de otros que los pasó en la cama del hospital esperando su propia mejoría para volver a casa.

En ese tiempo, Halsey también se enfocó en escribir un álbum que se titula The End. Y en sus publicaciones compartió cómo durante el tratamiento médico para la leucemia, logró encontrar la inspiración para tomar su guitarra y componer.

Sincera con sus seguidores

Horas después de su publicación, Ashley Nicolette Frangipane -su nombre real- compartió los detalles de su condición: “Gracias chicos por la increíble cantidad de amor por The End y el apoyo que me han mostrado desde su lanzamiento. Me doy cuenta de que todo el mundo se está poniendo al día con las noticias que he aguantado durante mucho tiempo, y no estaba segura de cuánto quería compartir”, anotó.

Y continuó: “Todos han sido tan amables, así que quiero compartir un poco más. En el 2022, primero me diagnosticaron Lupus SLE y luego un raro trastorno linfoproliferativo de células T. Ambos están actualmente siendo tratados o en remisión; y los dos probablemente los tendré durante toda mi vida”, continuó la originaria de Nueva Jersey de 29 años.

“Después de un comienzo difícil, lentamente tengo todo bajo control con la ayuda de médicos increíbles. Después de dos años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir. No puedo esperar a volver a donde pertenezco: Con todos ustedes 🤍 Cantando y gritando con todo mi corazón”, concluyó.