¿Qué se sabe sobre la supuesta demanda de la exesposa de Chyno Miranda en contra del cantante?

Jesús ‘Chyno’ Miranda no solo tiene que lidiar con su rehabilitación, parece que también estaría por enfrentar una batalla por la custodia de su hijo, fruto de su relación con Natasha Araos. De acuerdo con los reportes de El Gordo y la Flaca, Natasha habría demandado al intérprete de Mi Niña Bonita, pues supuestamente, el cantante no habría cumplido los acuerdos establecidos al momento de su divorcio, referentes al tiempo que pasaría con Lucca, así como el monto de la pensión alimenticia para su hijo. Hasta el cierre de esta edición, ‘Chyno’ Miranda no se ha pronunciado al respecto.

©@chynomiranda



Chyno Miranda y Natasha Araos con el pequeño Lucca

Los reportes de la periodista Tanya Charry indican que Natasha –conocida como ‘Tashie’—estaría solicitando la custodia total de su hijo, ya que asegura que ‘Chyno’ se ha desentendido por completo del niño. Cuando Natasha y ‘Chyno’ se divorciaron en 2021, establecieron los días que el cantante vería a su hijo y la pensión para el mismo, sin embargo el artista empezó a ver cada vez menos al niño, “por ratitos” y entre semana. Además de eso, dejó de aportar económicamente para la crianza de Lucca.

De acuerdo con Charry y los documentos oficiales, ‘Chyno’ tendría más de un año sin ver a su hijo o hacer el intento de hablar con él a través de una videollamada o mensaje. La última vez que Jesús Miranda vio a su hijo fue en diciembre de 2021, cuando se despidió de él y partió a Venezuela con el fin de continuar con su recuperación. Actualmente, está ingresado en la clínica ‘El Cedral’,en Caracas, donde se recupera de temas de salud mental además de las secuelas que le dejó la neuropatía periférica que desarrolló en 2021.