Ahora que Dayanara Torres se mudó a Miami, no sólo está feliz con los nuevos proyectos profesionales que la tienen a manos llenas. La ex Miss Universo está de lo más contenta por la cercanía que tiene con su familia, en especial con sus hijos Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Los fines de semana es mucho más sencillo coordinar las agendas y pasar días juntos, tal como lo hizo este domingo, acompañada no sólo de sus chicos, sino de las novias de amabas, con quienes se lleva de maravilla.