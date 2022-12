‘Chyno’ Miranda reaparece ante las cámaras: ‘Me siento un hombre nuevo’

“(Viví) muchos momentos perturbadores, muchos momentos difíciles de lejanía, de sepárame de mis seres queridos, me decían: ‘Nos vas a verlos, no vas a verlos… Porque estás muy ansioso’. (Y yo les decía:) Pero tengo una ansiedad porque quiero ver a mi gente, quiero ver qué pasó, díganme qué pasó’” contó.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a ‘Tía Panchita’”, aseguró el venezolano. “A mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa, y me llevaron en contra de mi voluntad”, narró. Y dijo que en cuanto recuperó la conciencia estaba desconcertado al saber que estaba en un centro que atendía adicciones, por lo que intentó salir, aunque no tuvo éxito.