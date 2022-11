Novia de Chyno Miranda envía un fuerte mensaje: ‘No engañen a la comunidad de Jesús’

En medio de toda la polémica que ha causado la salida de Chyno Miranda de la clínica de rehabilitación Tía Panchita, salieron personas que buscan sacar provecho de la situación con el fin de ganar seguidores en las redes sociales. Su novia, Astrid Torrealba Falcón, denunció varias cuentas falsas que se están llenando de historias no oficiales y fotografías de ambos que no tienen derecho a publicar. Cansada de la situación, utilizó su perfil real para enviar un mensaje a todos los fans del cantante de 37 años.

“Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús, no coloco fotos y sólo tengo esta cuenta”, escribió en un “comunicado importante desde su perfil, @ing_astrid_dayana_falcon en donde, precisamente, no tiene publicaciones disponibles más que en sus historias.

“Por favor, ayúdenme a reportar cuentas alternas”, pidió a los fans de Chyno, quienes han estado muy al pendiente de la situación, además de preocupados por la salud del venezolano.

Astrid agregó que ella no ha hecho comentarios sobre la salud de su novio porque es él quien quiere dar los pormenores, pero será a su tiempo. “Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús, en algún momento, lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”.

Y agregó: “Pedimos respeto, no se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos. No engañen a la comunidad de Jesús”.

Después de mostrar las cuentas en las que se han hecho pasar por ella, aseguró: “Estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús. Él mismo será quien dé declaraciones como hasta ahora lo ha hecho, le debe mucho a su fanática (sic)”.

Por último, Astrid pidió a los seguidores de Chyno que no dejen de enviarle palabras y sus mejores deseos: “Todos los mensajes y oraciones se las pueden dejar a Jesús en su cuenta @chynomiranda. Le hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes”.

El estado de salud de Chyno Miranda

Desde el fin de semana, mucho se ha dicho sobre Chyno y su condición luego de que saliera de la clínica Tía Teresita. En un video para sus fans, el propio cantante aseguró estar bien, y haber salido de aquel lugar por los malos tratos que recibía. También aseguró que continúa con su tratamiento en un nuevo centro, El Cedral, ubicado en la Alta Florida en Caracas, Venezuela. “Mejor que nunca y gracias a Dios muy bien atendido”, aseguró ante la cámara.