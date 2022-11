Exesposa de ‘Chyno’ Miranda le dedica cálido mensaje: ‘Te deseo mucho amor’

Aunque Natasha Araos ya no está con Jesús ‘Chyno’ Miranda desde hace dos años, siempre lo tiene presente, pues no solo fueron marido y mujer, sino que comparten al pequeño Lucca, de tres años. A través de sus redes sociales, ‘Tashie’ le dedicó a ‘Chyno’ unas palabras con motivo de su cumpleaños número 38. A pesar de que su relación de pareja no funcionó y enfrentaron una separación de lo más mediática, la experta en fitness no tiene más que buenos deseos para el que fuera su esposo por casi cuatro años. Actualmente, el intérprete de temas como Mi niña bonitaestá ingresado en ‘El Cedral’, un centro privado en Caracas, Venezuela, donde busca su total recuperación.

Jesús y Natasha estuvieron casados desde 2017 y en 2020 decidieron tomar caminos diferentes

En sus redes, donde tiene casi dos millones de followers, ‘Tashie’ compartió un video filmado desde una paradisíaca playa con aguas cristalinas y fina arena. Debajo del video, la exesposa de ‘Chyno’ Miranda compartió las siguientes palabras: “Son tantas cosas bellas las que quiero desearte. Pero en esta ocasión te deseo mucha sabiduría y fortaleza para que sepas elegir lo que es bueno para tu vida”.

“Deseo que siempre recuerdes que no estás solo, que tienes a Dios en cada uno de tus pasos”, continúa ‘Tashie’. “Deseo que nunca dejes de creer en ti y tu potencial, puedes hacer lo que quieras si lo decides. Te deseo unos días brillantes llenos de luz y entendimiento para que vivas la vida como es”.

La experta en fitness y quien está por lanzar su proteína vegana siguió: “Te deseo mucho AMOR que siempre fluya de tu interior. Deseo que cada día aprendas a nacer como lo hace el sol. Todos los días es una nueva oportunidad”.

“Deseo tranquilidad y serenidad para tu mente y alma. Donde no existe la culpa, el remordimiento o la tristeza.. porque todo en esta vida tenía que pasar como paso. Recuerda la Sincronía es perfecta”. Para concluir, Araos indicó: “Mi deseo para ti... es que CONTINÚES Y NUNCA te rindas. Tú puedes. Deseo que tengas un despertar espiritual maravilloso y te conectes con la grandeza de tu ser. Felicidades en tú día ❤️”.