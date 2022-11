La mamá de Chyno Miranda visitó a su hijo por primera vez en su nueva clínica: ‘No me gustó cómo está’

La polémica en torno a la vida de Chyno Miranda parece estar lejos de llegar a su fin, pues de hecho en los últimos días ha cobrado mayor intensidad. La semana pasada el cantante fue llevado del centro ‘Tía Panchita’, donde había estado los últimos 10 meses, a una clínica privada. Esta medida provocó el descontento de los familiares del venezolano, pues señalaron que jamás fueron avisados, además acusaron a la actual novia del intérprete de “raptarlo”. Sin embargo, el mismo Chyno repareció este fin de semana en redes spciales y dijo estar más fuerte que nunca. Ahora, su madre lo ha visitado por primera vez en su nueva clínica y ha dicho no estar complacida por cómo lo encontró.

El cantante venezolano no deja estar en el centro de la polémica

Medios como Despierta América (Univision) acompañaron a la señora Alcira Pérez a su salida de ‘El Cedral’, la clínica privada ubicada en Caracas (Venezuela), donde hace unos días fue ingresado su hijo Jesús Alberto Miranda, mejor conocido como Chyno. “No me gustó cómo está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él”, expresó la venezolana, quien anteriormente ha mostrado su preocupación por las secuelas que le dejó el covid al cantante, entre ellas la encefalitis.

“Él no puede estar aquí, yo tengo que llevármelo en su momento debido, no le conviene estar aquí”, aseguró. “Voy a cambiarlo, por supuesto me lo tengo que llevar de aquí”, agregó. Al ser cuestionada respecto a qué tan factible sería este nuevo traslado, la madre del intérprete apeló a su parentesco con él. “Bueno, yo soy su mamá, aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve porque yo soy su madre”, señaló.

Alcira Pérez dijo que recurrirá a los tribunales

Según se reveló, la visita duró solo una hora y aunque otros familiares del Chyno acudieron, sólo pudo entrar su mamá a las instalaciones de ‘El Cedral’, donde el personal supervisó en todo momento el encuentro madre e hijo.

La señora Pérez Ochoa arremetió nuevamente contra Astrid Falcón, novia de Chyno, a quien ha responsabilizado del repentino traslado de su hijo y también ha acusado de proveerle sustancias. “Yo la traté muy bien a ella y le pedí que se curara y se sanara para que pudiera estar cerca de mi hijo, porque yo necesito a personas sanas que estén con él para que mi hijo sea feliz y viva sano”, dijo.