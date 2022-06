Catherine Siachoque cumple el sueño de su vida: estudiar en Harvard

Catherine Siachoque se enfrenta a un nuevo reto, que está lejos de los reflectores y los estudios de grabación. La actriz de origen colombiano se inscribió para estudiar en la Universidad de Harvard en la Escuela de Negocios. Con ilusión, la estrella de telenovelas compartió a HOLA! USA su sentir al respecto. Con esta nueva proyecto, Catherine demuestra que los sueños se hacen realidad si se trabaja incansablemente; de no hablar ni una palabra en inglés ahora Catherine se ha convertido en estudiante de una de las universidades más prestigiosas del mundo.

“Me siento absolutamente feliz de poder pisar esta universidad que veía tan lejana porque hace unos años yo ni siquiera hablaba en inglés”, confesó. “Entonces poder estar en este momento sentada en esta clase con estos maestros tan grandes, con estos compañeros que son brillantes todos, para mí es un regalo de Dios, es un regalo de la vida por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que quemarse las pestañas, como decimos en Colombia, pero vale la pena, y vamos por más, ¡vamos por más!”, adelantó Siachoque.

En sus redes sociales, compartió una fotografía con una de las maestras que más admira; se trata de Anita Elberse, profesora de la Escuela de Administración de Negocios de Harvard y autora de libros best sellers como Superventas: Por qué el futuro de la industria del entretenimiento pasa por asumir riesgos e intentar crear productos superventas.

Catherine Siachoque junto a una de las mujeres que más admira, la profesora Anita Alberse

Junto a la imagen, Siachoque compartió lo emocionada que estaba por su encuentro con Alberse, pues se trata de una de las mujeres que más admira. “Sueña grande… los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho. Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida. 😃🙏🏽”

“En esta foto estoy junto a @anitaelberse (Anita Elberse) había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna 👩🏻‍🎓😃”.

La actriz de Sin senos no hay paraíso alentó a sus seguidores a luchar por sus sueños y no rendirse. “No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará!”.