Laura Londoño, de ‘Café con Aroma de Mujer’, anuncia el nacimiento de su segunda hija

Laura Londoño compartió a través de sus redes sociales la noticia del nacimiento de su segunda hija, la pequeña Mikaela. La actriz reveló una instantánea tomada después del parto, en la que se aprecia a la recién nacida, quien descansa plácidamente sobre el pecho de su madre. Junto a la emotiva imagen la protagonista de Café con Aroma de Mujer (Telemundo) comentó: “Ahora sí, se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene es lo lindo”, refiriéndose a los primeros meses de vida de su hija, los cuales transcurrirán ente un periodo de adaptación, mucho amor y noches en vela.

©@londonotlaura



Laura Londoño presumió la primera foto con su bebé Mikaela

Para la colombiana de 34 años, esta es su segunda hija con Santiago Mora; la pareja tiene una hija de dos años llamada Allegra, quien se ha convertido en hermana mayor con el nacimiento de Mikaela.

©@luisegurrola



Laura Londoño en su segundo embarazo

Carmen Villalobos y otros de sus colegas de Café con Aroma de Mujer se sumaron a las felicitaciones para la actriz, quien anunció en julio pasado que estaba a la espera de su segundo bebé. En ese entonces, cuando Laura hizo el anuncio, ella tenía dos meses de gestación y recién había concluido las grabaciones de la telenovela. Me enteré hace un par de meses, creo que me inspiré en Gaviota, la vi a ella en embarazo y dije ‘esto está como muy lindo’ y siempre sentí que había que darle un hermanito a Alegra porque yo amo a mis hermanos”, reconoció ante las cámaras de En Casa conTelemundo.

La última fotografía con su baby bump fue hace tres días, la cual acompañó con un mensaje en el que dejaba ver que la recta final del embarazo se le estaba dificultando un poco. “Todo es como tiene que ser. Acepto los tiempos y las formas. Suelto el control, suelto las ideas de lo que debería ser y lo que no. Me entrego por completo a la vida, me rindo y agradezco lo que sucede aunque no lo entienda, tal vez un día más adelante lo comprenderé, hoy no y eso también está bien. Esto es lo que repito todos los días. PACIENCIA. La ciencia de LA PAZ”.