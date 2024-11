Un look de tendencia para cada profesional de la moda: editora, estilista, 'coolhunter'...

2 12

Diseñadora

Las diseñadoras de moda son auténticas innovadoras; no se limitan a seguir tendencias, sino que crean looks audaces y llamativos que rompen esquemas. Su estilo refleja su creatividad y su personalidad vanguardista, y no temen sobresalir con cada elección de moda. Su look favorito sería un vestido midi negro con estampado de plumas en rojo de Bimba y Lola (95 euros), que destacará su presencia. Lo combinaría con unos botines de tacón de piel en negro (250 euros) y un abrigo corto de pelo negro (250 euros), logrando un look moderno y llamativo que refleja su pasión por la moda y el diseño.