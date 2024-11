La conexión estilística de Victoria Beckham y su nuera Jackie Apostel continúa: ahora comparten un look de encaje

Decíamos hace unos días que Victoria Beckham influye en los armarios de sus nueras, y resulta comprensible: si la madre de tu pareja es una de las mejores diseñadoras de moda, ¿cómo no vas a querer estrenar antes que nadie sus looks de pasarela o recrear sus estilismos más icónicos? Sin embargo, ahora nos planteamos que el fenómeno podría darse en la dirección contraria: ¿y si fuera la esposa de David Beckham quien se fijara en las novias de sus hijos a la hora de vestirse? A las pruebas nos remetimos: Victoria acaba de lucir un diseño que Jackie Apostel, la productora de música que sale con Cruz Beckham, llevaba hace unas pocas semanas. Y no se trata de un estilismo cualquiera, sino del look más sexy de la última colección de la inglesa.

© jackie.apostel

Era la propia artista brasileña quien se refería al look como "hot" y agradecía a su nuera el prestarle (¿o regalarle?) este conjunto de encaje "de ensueño" para asistir a la presentación de las nuevas salsas de Cruz, Cloud 23. El look, como podemos comprobar en las fotos publicadas por Jackie, está formado por un body muy escotado y una falda midi, ambas piezas confeccionadas en el mismo tejido de encaje semitransparente que deja a la vista la ropa interior, también negra.

© jackie.apostel © jackie.apostel

Eso fue el 11 de octubre, y ahora, tres semanas después, es Victoria quien aparece con este explosivo conjunto. Lo ha hecho en las páginas de la revista Harper's Bazaar de Reino Unido, cabecera que la ha elegido como "la mujer del año 2024". La diseñadora y empresaria protagoniza la entrevista de portada, así como el largo reportaje que la acompaña, donde posa con este y otras propuestas de su colección de otoño/invierno.

© Victoria Beckham © Victoria Beckham

El conjunto de encaje de Victoria y Jackie

No hay duda de que este llamativo look de encaje chantilly formado por un body halter y falda midi (disponibles en la página web de la firma por separado por 650 libras/prenda, alrededor de 775 euros) es uno de los favoritos de Victoria para esta temporada, o al menos una de sus apuestas más fuertes en cuanto a tendencias. Y no solo porque se lo dejara a su nuera para una ocasión tan especial, sino -sobre todo- porque lo ha elegido para presentar The Dorian, un nuevo bolso (ideal) que tiene todas las papeletas -diseño sencillo y práctico, detalles de lujo, acabado especial...- para ascender al Olimpo de los accesorios icónicos.