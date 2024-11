El truco viral ultrafácil que transforma una camisa básica en la prenda más especial del look

En todo fondo de armario hay piezas que no pasan de moda y puedes reutilizar continuamente, independientemente de la microtendencia popular del momento, desde los vaqueros a las blazers de traje y las camisas masculinas, gracias a ella no tendrás problema en vestir bien sin necesidad de pensar demasiado. Esta vez nos enfocamos en esta última, aquella prenda que puedes llevar cualquier día del año y compartir con tu pareja, hermano e incluso con tu padre. Y si estás cansada de lucirla en su formato clásico, hoy te traemos un genial y sencillo truco que le dará nueva y estilosa vida.

Entre todos los descubrimientos que encontramos buceando por las redes sociales, desde aprender a hacerte un moño bajo en menos de 10 segundos y el secreto para no caerte con altísimos zapatos de tacón, a esta ocasión te contaremos uno que querrás probar lo antes posible, tanto para ir a la oficina como para una noche con amigas. Se trata de cómo lucir la camisa de una forma mucho más original, sexy y divertida que puedes combinar con cualquier pantalón y falda. Según hemos visto en el tutorial que se ha viralizado en la plataforma de TikTok, es mucho más sencillo, rápido y exitoso de lo que podíamos imaginar.

El truco que adorarás

¡Una goma elástica! Sí, es el único elemento que necesitas para ponerlo en práctica siguiendo ordenadamente los pasos. Primero tienes que optar por una camisa de tallaje normal (si es más larguita, ¡mucho mejor!). No la tienes que abotonar, simplemente cruzar ambas partes. Una vez hecho esto, por debajo de ellas y en la zona lateral (a la altura de la cintura) enganchas ambas haciendo un nudo con la goma y varias vueltas para unirlas y que se queden bien sujetas, de esta manera queda recogida y cruzada aportando un toque diferente a un look sencillo.

Por qué una camisa básica nunca pasa de moda

Considerada el básico de los básicos por excelencia que conecta a las chicas que mejores visten, seguramente tú también tienes alguna que cuelga de una percha olvidada, y si no te sentías reflejada en ella hasta ahora, ¡quizás es el momento de darle una nueva oportunidad! No importa si es de tonos neutros como el blanco, el azul o el rosa pastel, o de otros más atrevidos como el burdeos o el verde oliva; si es lisa o está estampada a rayas o cuadros, ¡e incluso su tejido es más liviano o grueso! Lo más importante es que no te quede demasiado ajustada al cuerpo ni amplia de más, no solo porque trasmitirás una imagen mucho más elegante, sino porque así podrás llevar a cabo este consejo que nos ha encantado.