Cómo hacerte un moño elegante en 10 segundos para sobrevivir con elegancia a los días de lluvia

Al igual que el maquillaje y la manicura, la melena también aporta información en una primera impresión, incluso en los días más complicados y fríos del año. Para conseguir poder trasmitir una imagen impecable y elegante, es importante cuidar los pequeños detalles, y si no sabes qué hacer con el pelo cuando las lluvias no dejan de cesar, he aquí la solución que necesitas y que querrás poner en práctica hoy mismo. No hace falta que agendes una cita en el salón de belleza, tan solo necesitarás 10 segundos y paciencia para lograr un moño sencillo y romántico sea donde sea, tanto en casa, como en la oficina... o en la estación de metro.

© martavidaurreta

Seguramente también has vivido ese instante en el que consigues recogerte el pelo de manera impecable ¡el día que no tienes que salir de casa! Aquel clásico moño bajo desenfadado e improvisado, el típico que lucías mientras estudiabas horas y horas que tanto nos gusta a día de hoy, y resulta que cuando sí es el momento de lucirlo a pie de calle, no logras el mismo resultado. Todas hemos pasado por ello y tenemos una buena noticia, no tendrás que preocuparte más por ello porque, buceando entre los consejos que desvelan las expertas en las redes sociales, hemos averiguado los pasos que debemos seguir, ¡coge lápiz y apunta!

© emitaz

En plena oleada de lluvias y bajadas de temperaturas tan características del otoño, buscamos opciones sencillas para poder proteger nuestro pelo del temido encrespamiento sin necesidad de perder mucho tiempo y no quebrarnos la cabeza. Y sin lugar a dudas este truco que te contamos más adelante es el más factible e ideal del momento. Una idea práctica, rápida, elegante y favorecedora que no solo te recomendamos para la jornada laboral, también podrás incorporarla a tus looks de invitada y de fiesta para aportar ese toque fresco y divertido que tan bien queda.

© clairerose

El secreto para hacer un buen moño exprés

¡He aquí el secreto beauty! Según el tutorial que acumula miles y miles de likes y comentarios en la plataforma de TikTok, lo primero que hay que hacer es cepillar bien la melena. Después, coges un coletero básico y, antes de pasar todo el pelo por él para recogerlo en una cola de caballo de toda la vida, debes girar la mitad de la coleta varias veces sobre el elástico, enrollándola sobre de él. Para concluir y agarrarlo como paso final, la clave reside en enganchar el elástico hasta la mitad del recogido, no hasta el final como estamos acostumbradas, y lograr así ese efecto diferenciador. Descubre en el vídeo cómo hacerlo y atrévete a copiarlo porque, sí, es tan fácil como parece.