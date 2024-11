Los conjuntos de punto más cómodos y fáciles de combinar de Zara, Mango, H&M...

Ya estamos en pleno otoño, y en nada llegará el invierno, por eso es el momento perfecto para renovar el armario con conjuntos de punto que no solo te abriguen, sino que también te hagan destacar. Desde looks románticos con detalles de encaje hasta diseños sporty que redefinen la comodidad, las opciones para esta temporada vienen cargadas de estilo y texturas confortables. ¿Listas para conocer los conjuntos más deseados del momento? Aquí te presentamos una selección de Zara y otras tiendas que nos encantan de looks que combinan elegancia, funcionalidad y un toque de estilo otoñal. Prepárate para enamorarte de estas piezas que harán más fácil los días de frío.

1 12 © Zara Minifalda y chaqueta Este conjunto de minifalda y chaqueta entallada de Zara es la definición de elegancia minimalista con un toque moderno. La chaqueta presenta un escote en pico, manga larga abullonada y un tono marrón chocolate que aporta elegancia otoñal (35,95 euros). La minifalda a juego completa el conjunto, para una tarde de brunch o una salida casual sofisticada (29,95 euros). Es ideal para esos días templados de noviembre, ya que el tejido es suave y lo suficientemente cálido para el entretiempo. ¿La mejor parte? Quedará perfecto con botas altas y una bufanda de lana en un tono más llamativo.

2 12 © Zara Polo y pantalón ancho Te enseñamos este conjunto sporty chic que eleva el estilo y la comodidad: un polo de punto con pantalón a juego de Zara. De un beige neutro, es todo lo que necesitas para un look effortless. La chaqueta oversize estilo polo de cuello solapa, manga corta y cierre frontal con botones, marcará la diferencia aportando una apariencia más elegante (29,95 euros), mientras que el pantalón te permitirá ir cómoda allá donde vayas (29,95 euros). ¡Es perfecta para un paseo por el parque en noviembre! Úsalo con zapatillas y chaqueta de cuero para un día de recados, o con mocasines para un estilo más pulido.

3 12 © Zara Blusa de volantes y pantalón recto También en Zara hemos fichado este dos piezas romántico de blusa con volantes (29,95 euros) y pantalón recto de punto (25,95 euros), te invita a sacar tu lado más femenino. Disponible en marrón, es perfecto para un día de oficina relajado o una cena. Para un toque chic, añade unos pendientes dorados y unos botines cowboy de piel negros que, gracias a la punta, alargarán nuestra silueta. ¡Un look de otoño ideal! La blusa tiene detalles únicos como desflecados y volantes, y el pantalón recto estiliza cualquier tipo de cuerpo. Está hecho con algunos materiales reciclados, recordándonos que esta marca tiene un compromiso con la sostenibilidad. Tanto que han sacado una línea de ropa de segunda mano llamada Zara Pre-Owned, donde puedes comprar y vender ropa.

4 12 © H&M Trenzado Este conjunto de punto trenzado de H&M, grita "otoño acogedor". Disponible en color gris jaspeado, con detalles de ochos (35,99 euros) y el pantalón acampanado (39,99 euros), hacen este conjunto indispensable para los días fríos. Combínalo con unas botas tipo UGG o unos botines planos y un abrigo largo para un look de diez, muy acorde con el estilo de Emily Ratajkowski. Perfecto para un fin de semana relajado o para ir a hacer algún recado rápido.

5 12 © Mango Cárdigan cruzado y pantalón recto Este conjunto de Mango es sinónimo de sofisticación relajad, con una composición que da una sensación suave al tacto, perfecta para el entretiempo. El cárdigan cruzado, en marrón empolvado, tiene un aire romántico gracias a su cierre lateral con lazo (39,99 euros), y combina maravillosamente con el pantalón de punto recto a juego (39,99 euros). Añade una camisa blanca debajo y unos mocasines destalonados, ideal para una comida con amigas o un plan casual. Mango, siempre elegante, nos trae piezas muy versátiles que podemos ponernos en muchas ocasiones.

6 12 © Massimo Dutti Chaleco y falda 'midi' Massimo Dutti nos ha enamorado con este conjunto de chaleco de punto sin mangas con detalle de lazos (49,95 euros) y falda midi evasé en un color gris vigoré (69,95 euros). Es el look perfecto para ir a la oficina o para una cita romántica. Combínalo con botas de media pierna de piel y un bolso grande de un color en tendencia, como granate, rosa palo o verde oliva. Si buscas algo más elegante combínalo con unas kitten heels un bolso más pequeño. Calidez y durabilidad, son características que definen tanto a este conjunto como a la marca, que crea piezas elegantes que nunca pasan de moda.

7 12 © Mango Cárdigan clásico y pantalones parisinos Este cárdigan oversize de Mango con ribetes en contraste (39,99 euros) y el pantalón recto a juego (39,99 euros), son la máxima representación del estilo parisino relajado. En un clásico color crudo con detalles en negro, es la elección perfecta para un día de trabajo o una reunión, ya que combina un estilo sofisticado con la comodidad del punto. Usa mocasines negros y joyería discreta para un look refinado sin esfuerzo. Mango apuesta por la comodidad sin perder el toque elegante. ¡Nada como un conjunto de punto como este para sobrevivir los días frescos con clase!

8 12 © Parfois Estampado Este conjunto estampado de Parfois, compuesto por un top fluido sin mangas (27,99 euros) y un pantalón a juego (35,99 euros), es una explosión de estilo boho chic. Nos encanta su combinación de tonos granates y grises, dos colores muy acordes al otoño. Perfecto para una escapada otoñal o una tarde con amigas, te hará destacar entre la multitud, además de ser muy cómodo. Combínalo con botines o bailarinas y un bolso hobo de ante para un look increíble lleno de esfuerzo. Parfois, famosa por sus accesorios, se adentra en el mundo del punto con propuestas audaces que enamoran.

9 12 © Twinset Corto Este conjunto de Twinset es la fantasía otoñal más elegante y chic que vas a ver. El jersey Charlotte (214 euros), en color violeta, con mezcla de mohair y detalle de encaje delicado en el cuello, evoca un toque de glamour vintage. Combínalo con los shorts Emily a juego (178 euros), también en mohair, para un look coquette y femenino. Añade botas superaltas negras en tendencia y un abrigo largo para evitar pasar frío. Perfecto para tomar algo en una cafetería o un paseo por la ciudad. Twinset, amada por su estética italiana y su atención al detalle, es la marca favorita de muchas celebrities como Georgina, y este conjunto demuestra por qué. ¡Ideal para sentirte fabulosa!

10 12 © Ecoalf Sostenible Ecoalf, conocida por su compromiso con la sostenibilidad, sigue demostrando que la moda consciente también puede ser increíblemente cool. Y nos lo demuestra con este conjunto de punto básico, compuesto por un jersey de corte relajado y cuello camisero (119,90 euros), hecho de lana 100% reciclada, y los pantalones del mismo material (135 euros), por lo que además de estiloso, este set también cuida el planeta. Ambas prendas en un tono gris jaspeado oscuro, reflejan minimalismo chic. Un look perfecto para esos días que no sabes que ponerte y no quieres esforzarte mucho, como una mañana de recados o un día de teletrabajo.

11 12 © Oysho Sudadera y pantalón 'jogger' ¿Quién dijo que la máxima comodidad no combina con tendencia? Este conjunto de punto de Oysho, compuesto por una sudadera con capucha (35,99 euros) y un pantalón jogger (35,99 euros), es la prueba definitiva de que el athleisure es un estilo que seguirá con nosotras unos meses más. En un tono beige claro, es ideal para las jornadas más perezosas de otoño, un viaje en coche o un día en casa, ofreciendo suavidad y flexibilidad. Úsalo con sneakers y una gabardina para un look sin esfuerzo pero con estilo. Oysho, conocida por su ropa comfy y chic, nos invita a disfrutar del otoño con un estilo relajado y funcional.