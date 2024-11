12 ideas para combinar los vaqueros de forma sencilla y elegante en looks de trabajo

10 12

© indy.mood

El dúo de colores que adoraba un genio de la moda

Como dijo el gran diseñador Yves Saint Laurent, ¡el negro y el azul marino sí combinan! Y si aún no has caído a este dúo cromático, es el momento para atreverte y salir de tu zona de confort, porque lograrás dejar a un lado los total looks negros de los que ya estás aburrida si añades un tono más clarito. Así lo hemos visto con este genial propuesta, perfecta para días de lluvia y nubes grisese: una gabardina cortita con pantalones y zapatillas Converse a tono.