Las exclusivas zapatillas de plataforma que Tamara Falcó combina con traje cuando hace turismo

Cuando se trata de crear looks de invitada, Tamara Falcó ha demostrado ser toda una experta, inspirándonos con un repertorio de ideas que van desde sus infinitas maneras de conjuntar una falda midi, pasando por sus vestidos lisos a los que da un toque especial a través de los accesorios. Pero si hay una pieza que destaca entre sus elecciones, es sin duda el traje. La hija de Isabel Preysler tiene una extensa colección de pantalones de pinzas y americanas que no solo lleva durante ocasiones especiales, sino también en su día a día.

© @tamara_falco

Y es que en los últimos meses ambas prendas han sido dos básicos imprescindibles en su maleta de viaje. La semana anterior las escogía precisamente para visitar Berlín, ciudad en la que su marido Íñigo Onieva participaba en su primera maratón. La marquesa de Griñón voló hasta allí para animarle en la carrera y después disfrutaron del fin de semana en la capital alemana. Una escapada que ha querido recordar en redes sociales, compartiendo una de las localizaciones que visitaron.

© @tamara_falco

La pareja se adentró en el hotel Soho House, conocido por su decoración industrial en la que se mezclan detalles únicos. Y uno de ellos es esta obra del artista británico Damien Hirst plasmada en la pared y con la que posaba Tamara. Lo hacía defendiendo de nuevo el traje como uniforme cómodo y chic para viajar, al que además incorporaba unas zapatillas deportivas que no han pasado desapercibidas.

Parece que la empresaria ha dejado de lado las New Balance que tantas veces han protagonizado sus estilismos más casuales, en favor de este modelo en color blanco con una maxisuela que llama la atención. Un basto diseño que ha logrado encajar perfectamente en su look, como ya lo hizo este verano en París.

© @tamara_falco

Y es que no es la primera vez que luce estas sneakers, pues fue en julio cuando las estrenaba precisamente también durante una escapada. De nuevo junto a Íñigo se marchaba a París para hacer turismo escogiendo estas mismas zapatillas que combinaba con un pantalón negro de traje y camisa blanca. Se trata de una creación de Loewe en colaboración con la firma sueca On, especializada en prendas deportivas y calzado de running.

© @tamara_falco

Reciben el nombre de Cloudtilt 2.0, una zapatilla ligera confeccionada en poliéster reciclado con una entresuela técnica. El modelo exacto que lleva Tamara con detalles en negro, no se encuentra disponible ya en la web de la marca española, pero sí puedes ficharlo en una versión completamente blanca con un precio de 400 euros. Esta destaca no solo por contar con el símbolo de On en un lateral, sino por poseer también en el otro el característico anagrama de Loewe.

Ahora bien, siempre puedes optar por adquirir la zapatilla directamente en la tienda sueca, donde encontrarás una propuesta parecida llamada Cloudsurfer Next, con un diseño de colores ligeramente distinto y un precio más económico.