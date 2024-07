Tamara Falcó, la turista con más estilo de París con su look de básicos en blanco y negro

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen perdiéndose por los rincones más románticos de París. La pareja, que contrajo matrimonio el 8 de julio de 2023, no ha dudado en trasladarse a la capital francesa con el objetivo de celebrar, de la forma más íntima posible, su primer aniversario de bodas. Así pues, ambos están recorriendo la ciudad del amor en un viaje que reúne estancia de lujo, gastronomía exquisita y, por supuesto, mucho estilo. El pasado lunes hablábamos acerca del vestido de largo midi, manga corta y cuello cerrado que escogió para salir a cenar, un diseño combinado con blazer clásica de estética opuesta al look que ha mostrado hace tan solo unas horas.

Aventurarse a descubrir lugares escondidos (o no) en estos momentos, cuando las altas temperaturas no hacen más que mantenernos en alerta día y noche, puede volverse algo tedioso, pues no es sencillo dar con un estilismo idóneo que nos permita lucir cómodas, frescas y sofisticadas a lo largo de toda la jornada. Si tienes planeado volar a un destino donde los termómetros estén rozando las máximas y no sabes qué piezas de ropa incluir en la maleta para llevar en modo turista, te animamos a bucear, una vez más, en la colección de básicos de la marquesa de Griñón.

La hija de Isabel Preysler conoce al milímetro el poder de las prendas atemporales y nos tiene demasiado bien acostumbradas a ellas, razón por la que no esperábamos verla con otro tipo de siluetas por París. Para caminar por Le Marais, templo de la moda, se enfundó, en primer lugar, en una camiseta negra corta y unos pantalones de traje de pernera ancha. Asimismo, se hizo con una camisa blanca, que llevó remangada y desabrochada, salvavidas infalible si buscamos transformar nuestras construcciones al instante.

En lo que a complementos se refiere, se decantó, en primer lugar, por unas zapatillas blancas con plataforma, calzado extremadamente funcional con el que completar tanto cócteles casual como formales. En segundo lugar, por un bolso negro de hombro con cadena dorada y efecto acolchado. Y en tercer lugar, unas gafas de sol carey con forma de ojo de gato súper necesarias en los días soleados. ¿En términos beauty? Un recogido bajo con mechones enmarcando el rostro para añadir grandes dosis de frescura y elegancia al resultado final.