Tamara Falcó convierte el vestido más sencillo en el look perfecto para celebrar su aniversario en París

El 8 de julio de 2023, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el "sí, quiero" ante más de 400 invitados en una idílica boda con la que sellaban su amor tras un noviazgo que, como la propia marquesa de Griñón admitía a ¡HOLA!, "no fue un camino de rosas". Un año después continúan juntos y felices, muestra de ello ha sido el último viaje que la pareja ha realizado a una de sus ciudades favoritas. No es la primera vez que visitan París, de hecho esta es ya la segunda ocasión que se dejan caer por la ciudad convertidos en marido y mujer, pero ahora lo han hecho para celebrar su primer aniversario. "La ciudad más romántica del mundo", como la ha definido la empresaria, se convertía en el telón de fondo de una escapada en la que no ha faltado un lujoso hotel, flores, champán y la visita a uno de los restaurantes más célebres de la capital.

© @tamara_falco

Además de haberse formado en el mundo culinario, la hija de Isabel Preysler es toda una apasionada de la gastronomía. Ambos aprovechaban para visitar Maxim's, un restaurante fundado en 1983 que se ha convertido en emblema parisino, visitado antiguamente por celebridades de la época y convertido durante citas como Paris Fashion Week en un lugar muy deseado por las firmas para celebrar sus after parties tras los desfiles. Tamara escogía para cenar aquí un sofisticado conjunto en el que aplicaba uno de los trucos claves de las expertas, apostando por un total look monocromático.

© @tamara_falco

La diseñadora se enfundaba en un vestido midi de manga corta y cuello redondo, un diseño en color oscuro con detalle de frunce que combinaba con una americana clásica desabrochada para aportar un toque elegante y de paso combatir las cambiantes temperaturas del verano francés, donde prendas como las blazers se convierten en casi un requisito. Elegía también unas sandalias negras de tacón con tiras, fáciles de combinar con el bolso de mano que completaba su estilismo.

© @tamara_falco

Un sobrio conjunto de invitada de lo más acertado al que daba también un toque diferente a través de sus maxipendientes, un diseño dorado en forma de flor que rompía con el mismo color de todas sus prendas. Y aunque Tamara no ha especificado de dónde es su vestido, lo cierto es que hemos dado con una propuesta muy similar en Zara, una de las firmas españolas que forman parte de su vestidor. Se trata de este modelo drapeado también de cuello redondo y bajo acabado en abertura, disponible todavía en las rebajas del gigante de Inditex ( 49,95 27,99 euros).