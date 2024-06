Gigi Hadid causa sensación en París con un vestido de efecto óptico bañado en brillo

Arranca la Semana de la Alta Costura de París y eso solo significa una cosa: los próximos días no dejaremos de ver looks impresionantes no solo sobre la pasarela, pues las firmas presentan sus propuestas para Otoño/Invierno 2024-25, sino también en el asfalto parisino, donde un gran número de celebrities se reúnen en desfiles y fiestas exclusivas. Del 24 al 27 de junio podremos disfrutar como espectadoras de la moda más exquisita, y aunque apenas está llegando a su fin la primera jornada, nos atrevemos a decir que ya que hemos sido testigos de uno de los conjuntos más llamativos. Lo ha lucido Gigi Hadid, quien además de trasladarse a la Ciudad de la Luz para trabajar como modelo, también aprovechaba la noche del domingo para asistir a un evento como invitada.

La californiana de 29 años acudía a una cena en el emblemático restaurante Maxim's apostando por un vestido de fiesta de lo más vistoso. Una silueta corta de manga larga, cuello redondo y marcadas hombreras, que destacaba sin duda por el efecto óptico que simulaba su tela. En diferentes tonos de azul que emulaban el denim de los vaqueros desgastados, esta pieza llamaba la atención por su parte inferior, con dibujos que recreaban una minifalda con detalles como los de las costuras, las trabillas de la cintura e incluso pliegues drapeados. La zona superior parecía el torso desnudo de una mujer, como si de una pintura se tratase.

Un modelo que juega con los diferentes tonos de azul de las lentejuelas y los apliques brillantes que lo bañan, y que decidió acompañar con unas gafas de sol oscuras de la firma Gentle Monster y unos zapatos de punta afilada con tacón bajo. Pero, ¿quién firma su vestido? Haciendo honor al país en el que se encuentra Gigi Hadid y, precisamente, tras haber lucido horas antes otra de sus creaciones en la pasarela, se trata de un diseño ideado por el francés Olivier Rousteing, al frente de Balmain. Una propuesta que forma parte de la colección Resort 2025 de la firma y que todavía no ha salido a la venta.

Una atrevida apuesta que vimos también en Sanremo

Resulta inevitable acordarnos de otro diseño con una técnica similar que causó impacto en Italia el pasado año. Hablamos del que escogía Chiara Ferragni durante una de las galas que presentó del Festival de Sanremo, dentro del repertorio de looks reivindicativos con los que sorprendió. Maria Grazia Chiuri, al frente de Dior, creó una prenda para la influencer que no dejó indiferente a nadie. Un diseño de tul nude brillante con efecto trampantojo que buscaba crear la sensación de desnudez dibujando sobre el cuerpo de Chiara su pecho, ombligo y sombras. Lo bautizaron como "el vestido sin vergüenza", como gesto de protesta.