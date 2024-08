La fórmula de Tamara Falcó para triunfar en un vuelo de más de 13 horas con un conjunto cómodo y elegante

Arrancan las vacaciones de verano para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes después de unas semanas en Madrid trabajando en sus respectivos proyectos y tras una romántica escapada a París para celebrar su aniversario, esta vez han marcado en el mapa un nuevo destino. El matrimonio se marchaba el jueves a Seychelles, el archipiélago africano considerado como un paraíso natural de aguas turquesas y arrecifes de corales. "Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de conocer sitios nuevos", aseguraba la marquesa de Griñón en sus redes, quien revelaba también un pequeño percance: "En el último momento hemos tenido que pedir a alguien de casa que nos trajera una bolsa que se me había olvidado y hemos llegado corriendo al avión". Una escapada que comenzaba en el aeropuerto madrileño para embarcarse en un vuelo de más de 13 horas.

© @tamara_falco

Y como suele ser habitual, la hija de Isabel Preysler se guardaba un as en la manga a la hora de elegir el conjunto que llevaría durante esta larga travesía. Consciente de que la comodidad es un requisito imprescindible durante un vuelo transoceánico, pero sin querer caer en el chándal o en prendas como los leggings, Tamara Falcó ha encontrado la combinación ideal con básicos atemporales.

Se decantaba por una americana ligera en blanco marfil para no pasar frío en el avión, que conjuntaba con una camiseta blanca lisa -indispensable en cualquier maleta que se precie- y un pantalón que si bien puede parecer de traje, en realidad, se trata de un modelo jogger de pinzas con tejido que se asemeja al de los diseños deportivos.

© @tamara_falco

Un estilismo que completaba con unas prácticas deportivas blancas, unas gafas de sol ovaladas de Chanel y el accesorio que parece haberse convertido en un must de sus looks más casuales. Hablamos de la gorra que a menudo protagoniza sus atuendos viajeros: en esta ocasión se ha llevado un modelo de béisbol de su firma TFP by Tamara Falcó ( 59,90 23 euros) que vimos por primera vez cuando lanzó la colección de Salesas el otoño pasado.

© @tamara_falco

No podíamos pasar por alto tampoco el nuevo look beauty que la diseñadora estrenaba, pues ha recortado todavía más la melena bob que llevaba para presumir ahora de un pelo mucho más corto por encima de los hombros, sin duda una idea de lo más acertada para sobrevivir al calor con un peinado de supertendencia.