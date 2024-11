El look 'talismán' de Taylor Swift para apoyar a su novio: 'shorts' vaqueros con botas hasta la rodilla

A finales de octubre, Taylor Swift volvía a subirse a los escenarios para retomar la última parte de su gira mundial. La próxima semana volará a Canadá para dar sus últimos conciertos, que llegarán a su fin en diciembre, pero mientras tanto la artista se encuentra disfrutando estos días de un pequeño descanso. Y como es habitual cada vez que su agenda se lo permite, el lunes no se quiso perder el partido de fútbol del que los Kansas City Chiefs salieron vencedores. Se trata del equipo para el que juega Travis Kelce, su pareja desde hace poco más de un año y a quien la cantante siempre muestra su apoyo incondicional desde las gradas.

© Getty Images

Cada vez que acude a presenciar un encuentro, se convierte en el centro de atención desde su palco VIP. Tanto, que el pasado año se estimó que el impacto económico que Taylor Swift había tenido para la NFL se valoraba en más de 330 millones de dólares. Su presencia, siempre animada y eufórica en la grada, suscita casi tanto interés como los conjuntos que escoge para acudir al campo, a los que no le faltan un toque cañero.

Esta vez la veíamos aparecer con un total black look, defendiendo el color negro con unos pantalones vaqueros cortos de cintura alta. Un modelo de la firma sostenible Agolde que acompañaba con un body de manga larga de Mugler (390 euros) y una cazadora motera vintage precisamente de los Kansas City Chiefs.

© Getty Images

Para equilibrar este estilismo con shorts y adaptarlo al otoño, la estrella de la música optó por acompañarlo con un par de botas de caña alta. Un modelo hasta la rodilla firmado por Christian Louboutin y bautizado como Santia Botta (1.695 euros), confeccionadas en piel con bordados y terciopelo.

© Getty Images

La intérprete de Cruel Summer parece haber encontrado en este binomio de pantalones cortos vaqueros con botas over the knee una apuesta cómoda para ver el fútbol, pero también casi un talismán. Y es que esta no es la primera ocasión en la que se decanta por un look así y después los Chiefs ganan el partido.

© Getty Images

También lo hacían durante el comienzo de la temporada en septiembre, cuando iniciaron su buena rancha con una victoria que Taylor Swift celebraba luciendo unos shorts de la firma GRLFRND y con unas botas de caña muy alta con tacón, una creación de Giuseppe Zanotti en el color rojo oscuro que esta temporada de Otoño/Invierno se ha apoderado de multitud de colecciones.