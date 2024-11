Los trucos de nuestra estilista para combinar la blusa de volantes 'boho' del trabajo a una cita

El éxito que están teniendo la chaqueta de ante, los accesorios de flecos o el vaquero campana esta temporada demuestra que la estética setentera no se ha quedado solo en las pasarelas, sino que es una auténtica supertendencia en las calles. Y en ese armario bohemio y relajado, hay una pieza que no puede faltar para conformar looks elegantes y femeninos: la blusa de volantes. Es un nuevo esencial que encaja del trabajo a una cita especial, pasando por un plan informal de fin de semana. Y así es como la combinaría nuestra estilista en cada una de esas tres situaciones.

1 28 Para ir al trabajo La primera de las tres propuestas de nuestra estilista es lo que llamamos un look "multitendencia" porque, además de la blusa de volantes, incluye otros dos hits de este otoño/invierno: la falda midi de cuero y el color burdeos. Unos mocasines y un abrigo largo es todo lo que necesitas para transformar este elegante conjunto en una opción cómoda para el día a día.

2 28 © Missoma Efecto 'twisted' Pendientes de aro medianos Twisted Tidal en latón chapado en oro amarillo reciclado de 18k, de Missoma (137 euros).

3 28 © The Frankie Shop Abrigo XL Abrigo Daria con silueta recta, hombreras y bufanda desmontable en tejido mezcla de lana, de The Frankie Shop (594 euros).

4 28 © & Other Stories Burdeos Blusa con detalle de volante, cierre de lazo y puños abotonados en tejido ligero de viscosa, de & Other Stories (99 euros).

5 28 © Massimo Dutti Aire 'retro' Falda recta midi confeccionada en piel napa con acabado craquelado en tono burdeos, de Massimo Dutti (169 euros).

6 28 © Louis Vuitton Sello 'monogram' Anillo Color Blossom de oro amarillo y oro blanco de 18k, ónix y diamantes, de Louis Vuitton (3.350 euros).

7 28 © Intimissimi Tendencia calcetín Calcetines largos en punto de algodón con borde superior elástico, de Intimissimi (9, 90 euros).

8 28 © Stuart Weitzman Mocasín 'girlie' Lottie Bow Loafer en piel cepillada negra con puntera almendrada y detalle de lazo, de Stuart Weitzman (475 euros).

9 28 © Prada Adicción a los 'charms' Bolso bandolera compacto Prada Soft Sound en piel con herrajes dorados y colgantes extraíbles, de Prada (3.000 euros).

10 28 Fin de semana Adiós traje, hola vaqueros: el fin de semana es para disfrutar con ropa cómoda, y los jeans son los reyes. Dales un aire dulce con una blusa blanca de volantes, y un toque atrevido con el controvertido combo de sandalias cangrejeras + calcetines.

11 28 © Sandro Estilo 'vintage' Gafas de sol de silueta cuadrada en acetato con patillas decoradas con logo y lentes solares, de Sandro (195 euros).

12 28 © Roxanne Assoulin Oro y plata Dúo de pulseras elásticas unidas The Double Cobra Bracelet en tonos plateados y dorados, de Roxanne Assoulin (163,95 euros).

13 28 © Loro Piana 'Baby cashmere' Cárdigan Napier en tejido de punto con ribete plano y estructura de trenza en cashmere 100%, de Loro Piana (2.900 euros).

14 28 © Chloé Romántico delicado Blusa fluida con volantes en georgette de seda con adorno de encaje floral, frunces y cordones, de Chloé (1.390 euros).

15 28 © COS 'Weekend jeans' Vaqueros Column con perneras rectas holgadas, tiro alto y maxilargo en denim rígido mezcla de algodón orgánico y reciclado, de COS (89 euros).

16 28 © Tekla Calcetines hueso Calcetines de punto acanalado en cashmere de fibras finas con un 1% de elastano para una mayor durabilidad, de Tekla (70 euros).

17 28 © Church´s Sandalias para invierno Sandalias Fisherman de estilo cangrejera con cierre de hebilla en cuero marrón encerado a mano, de Church's (790 euros).

18 28 © A.P.C. Estilo 'Balmoral' Bolso tote vertical en tartán gris y beige mezcla de lana y piel reciclada con logo estampado a contraste, de A.P.C. (180 euros).

19 28 Una noche especial La apuesta segura para una cita de noche es el total look negro y el secreto para que no quede muy sobrio, darle gracia a través de las texturas y los accesorios. En este caso, la blusa con volantes en el pecho, el lazo y un bolso-esfera son las tres piezas que transforman este esmoquin clásico.

20 28 © Johnstons of Elgin Básico de armario Bufanda negra rematada con flecos en 100% cashmere y terminada con cardas naturales a mano, de Johnstons of Elgin (210 euros)

21 28 © Suarez Aros minimalistas Pendientes de aro Idalia de línea clásica y tamaño mediano en oro amarillo de 18k, de Suarez (790 euros).

22 28 © Jennifer Behr Azul prusia Horquilla con lazo en terciopelo de seda con bordes de satén y cierre de horquilla francesa, de Jennifer Behr (205 euros).

23 28 © Saint Laurent Etiqueta Chaqueta de esmoquin ajustada y cruzada en lana certificada con doble botonadura revestida de satén, de Saint Laurent (2.890 euros).

24 28 © Zara Volantes en negro Blusa de volantes con escote pico y manga larga con elástico en hilatura de viscosa y algodón, de ZW Collection (29,95 euros).

25 28 © Saint Laurent Corte masculino Pantalones de talle alto con pierna ancha, una sola pinza y pliegue central en lana certificada, de Saint Laurent (1.190 euros).

26 28 © Aquazzura Tacón de aguja Sandalia de tacón So Nude de inspiración 90's con tiras y tacón de aguja en piel suave, de Aquazzura (595 euros).

27 28 © Alaïa 'Minaudière Sphere' Bolso de mano minaudière en forma de esfera con cierre magnético en piel de cordero negro mate, de Alaïa (3.200 euros).