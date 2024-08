Zara propone los looks más estilosos para llevar la falda larda con prendas que ya tienes en el armario

5 9

© Zara

El estampado viral

¡La fiebre animal print sigue vigente! Si aún eres de las que no se ha sumado a ello, es el momento de hacerlo y qué mejor que siguiendo los consejos de Zara, con los que estamos seguras que no fallarás. Como podrás ver, simplemente necesitas enfundarte en una camiseta negra de tirantes y estrenar esta falda satinada estampada y tiro alto con la que no pasarás indiferente (25,95 euros).