El truco más ‘chic’ de Tamara Falcó para combinar la maxifalda estampada del verano

Tamara Falcó se encuentra en las islas Seychelles junto a Íñigo Onieva. Una escapada de ensueño en la que, de momento, no están faltando looks cómodos y elegantes que fichar. La marquesa de Griñón comenzó esta aventura por el archipiélago africano enfundada en un conjunto de aeropuerto sumamente funcional (aunque no por ello menos sofisticado). Escogió un par de básicos atemporales que vamos a reciclar sin cesar: una blazer en marfil y un pantalón jogger de pinzas. Siguiendo esa misma línea de confort, una vez allí, ha continuado deleitándonos con alianzas que querremos emular desde ya.

© @ionieva

Uno de los últimos estilismos abrazados por la hija de Isabel Preysler enamorará a las chicas que consideren que la camisa anudada es la mejor aliada para el verano y, por supuesto, las semanas de entretiempo (es una pieza que podremos defender, también, cuando las temperaturas empiecen a descender). La colaboradora de televisión lució ayer un modelo blanco de lino con lazada, opción con la que demostró que, además de favorecer a todo tipo de siluetas, se trata de una fórmula inequívoca para aportar un toque chic a las construcciones.

© FARM Rio

Falcó culminó la apuesta con la maxifalda Ainika Shell de Farm Rio, casa de moda y lifestyle brasileña. Un diseño hasta el suelo con un vibrante print de conchas rojas y blancas que captura a la perfección lo mágico del esplendor tropical. Confeccionada con materiales lenzing, ecovero y euroflax, estamos frente a un recurso sostenible (210 euros) que, de seguro, atrapará a las más entendidas del sector.

¿Qué complementos no han podido faltar en la maleta de vacaciones de la creativa? De acuerdo a la reciente conjunción, unas sandalias planas de acabado metalizado. Aquellas que sientan la necesidad de hacerse con un calzado apto para todo el día, con el que puedan hacer frente a cualquier plan agendado, están de suerte. La empresaria ha elegido una obra que usaremos tanto para ir a la playa como para salir a cenar. ¡Sin duda alguna, una de las inversiones estrella del estío!