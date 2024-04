¿Estamos ante una nueva era FASHION de Milena Smit? Este look de 'lujo silencioso' lo revela

El negro es el color que mejor caracteriza el armario de Milena Smit, la actriz española que promete seguir arrasando no solo dentro de nuestras fronteras, también en el extranjero. Y no nos referimos exclusivamente a sus impecables papeles para la gran y pequeña pantalla, también a su aguda y original visión por la moda que esta semana parece tener un inesperado giro. Junto al escritor Javier Castillo, ha posado en el Cine Capitol de Madrid con un bonito conjunto que reza una de las tendencias que adoran las que mejor visten, ¡independientemente de la época del año!

- Milena Smit, la reina del 'gothic chic' en París con un mono de encaje transparente y pendientes XL

Tras intepretar en una serie el papel protagonista de una de las novelas del malagueño, La chica de la nieve, ahora vuelven a aliarse para presentar su nueva obra, El Grito del Silencio, rodeados de cámaras y seguidores. Un evento en el que ella ha subido al escenario para recitar uno de los capítulos más especiales, ¡y ha arrancado el aplauso del público! La que es considerada la Zendaya española a raíz de sus arriesgados estilismos con los que aparece en premiers, desfiles y fiestas privadas, esta vez nos sorprende con una estética totalmente diferente, pero que le sienta muy bien.

- Milena Smit reina en Paris Fashion Week con su look de inspiración 'Matrix'

¿Estamos ante una nueva Milena este 2024? ¿Es este su look más casual? Así podría confirmarlo el elegante atuendo que ha estrenado esta ocasión que aboga por el minimalismo en su máximo esplendor. O como dirían las expertas, se trata de una elección con cierto guiño a la fiebre del momento, el lujo silencioso. Enfundada en un top confeccionado en un tejido finito de escote en pico, pantalones de traje de raya diplomática de corte amplio, un abrigo sencillo de silueta oversize y originales bailarinas satinadas con la puntera típica de ballet y la lazada.

- Milena Smit rompe las reglas reuniendo las tendencias más atrevidas en su último conjunto

Como gran admiradora que es de la industria, no ha dudado en añadir complementos de peso (¡y de lujo!), como el bolso blanco con detalles de piel de la marca internacional de la que es embajadora, Saint Laurent. Gracias a este look en el que podemos inspirarnos para nuestro próximo plan con amigas y que encaja fenomenal para esta época de entretiempo en la que no sabemos qué ponernos, hoy la intérprete veinteañera se cuela en nuestras líneas por una buena razón. ¿Dónde han quedado sus looks oscuros y góticos que tanto la representan? Quizás es simplemente una excepción con la que ha innovado para esta cine con el cine, pero sea como sea, todo lo que lleva, lo hace con estilazo.