Milena Smit rompe las reglas reuniendo las tendencias más atrevidas en su último conjunto

Ha sido bautizada como 'la revolución de la alfombra roja española' y motivos no le faltan para haberse ganado el título. Milena Smit forma parte de ese grupo de actrices revelación que además de triunfar dentro de la pantalla, también están dado que hablar gracias a su particular sentido de la moda. Dispuesta a romper con los códigos tradicionales, rara es la ocasión en la que la intérprete de 26 años no llame la atención con sus elecciones. Y una vez más ha vuelto a demostrarlo durante la presentación de su última película, Tin & Tina, un thriller que protagoniza junto a Jaime Lorente y que llegará a los cines el 31 de marzo.

Fiel al color negro que suele estar presente en la gran mayoría de sus apuestas, ha optado por incorporarlo a este look firmado completamente por Miu Miu. Su estilista de confianza, Freddy Alonso, explicaba en una entrevista para FASHION que la actriz no suele cerrarse a nada: "A veces nos apetece hacer algo muy elegante y limpio, y otras explotar ese lado más oscuro y sexy que tiene". Y parece que esta vez han decidido por lo segundo, haciendo quizá un guiño a la temática de su nueva cinta, en la que no faltan tintes de terror.

En este estilismo no ha dudado en introducir algunas de las tendencias claves del street style, como la atrevida corriente de dejar la ropa interior a la vista o el triunfo de prendas como las minifaldas en su versión más corta posible, algo que observamos en la última Paris Fashion Week. Tanto la falda como el top brallete con detalle de broche, pertenecen a la colección prêt-à-porter Primavera/Verano 2023 de la firma italiana. Dos piezas que ha acompañado con una gabardina larga con mangas abotonadas y uno de los calzados más controvertidos de esta primavera. Un híbrido de bota y sandalia que primero vimos en pasarela y después en tiendas como Zara, también disponibles en una versión más corta.