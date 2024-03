Emily Ratajkowski demuestra que es la reina de los escotes imposibles con su último look

Puede que esta haya sido una de las galas más cortas de los premios Oscar, pero también una de las que más está dando que hablar. Y no solo por los ganadores o las anécdotas de la noche, sino también por sus variadísimas alfombras rojas: tanto la de la ceremonia como la de su posterior after party. A ellas las celebrities llevaron sus estilismos más originales, aunque es posible que fuese Emily Ratajkowski quien se coronase como la más atrevida de la velada. Y es que cuando apareció con su vestido blanco firmado por Jacquemus, la atención se centró en esta pieza tan particular con uno de los escotes más complicados de lucir que hemos visto en los últimos años.

- Emily Ratajkowski sorprende en Nueva York con la falda 'animal print' que no esperabas

Se trataba de este diseño ideado por el director creativo al frente de la firma que lleva su apellido, Simon Porte Jacquemus, que forma parte de la colección ready to wear Primavera/Verano 2024 de la marca francesa. Un vestido de silueta columna con detalle de tul y un escote escultórico que parecía querer escapar del cuerpo, dejando no solo los hombros al descubierto, sino también parte del pecho. Un detalle que ha dado que hablar en el mundo de la moda tras la ceremonia de los galardones más importantes del cine, no solo por lo inusual que resulta, sino también por cómo Emily lo supo defender.

- De modelo a invitada VIP: ¿por qué Emily Ratajkowski no ha desfilado en Milán y París?

Tras su paso por Los Ángeles, la también actriz se encuentra de nuevo en Nueva York, donde no ha esperado ni 24 horas para sorprender de nuevo con otro de sus cuidados estilismos. La modelo ha convertido el asfalto de la Gran Manzana en su particular pasarela durante el día a día, dejándonos imágenes planificadamente casuales en las que nos inspira con las últimas tendencias, ya sea en looks informales o de invitada. Por este segundo optaba el martes, enfundándose en un vestido midi en color negro que destacaba por su pronunciado con aro alrededor del cuello.

- Emily Ratajkowski regresa a sus orígenes apareciendo en el videoclip del ex novio de una Kardashian

Una pieza entallada con abertura en la falda que rompe con lo clásico gracias al gran anillo del que 'cuelga'. Emily lo ha combinado con sus inseparables botas de caña alta a tono y un bolso de mano en el mismo color. Un escote que esta temporada hemos visto también sobre la pasarela, donde el aro metálico se ha apoderado de vestidos como los de Gaurav Gupta o Schiaparelli, y hasta hace no mucho, también ha protagonizado los de Zara.