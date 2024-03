Emily Ratajkowski sorprende en Nueva York con la falda 'animal print' que no esperabas

Después de que Emily Ratajkowski haya acaparado toda mirada presente recorriendo las calles de la capital francesa con verdaderas apuestas estilísticas de impacto como el combo parisian-chic, conformado por minivestido negro y bailarinas o el sensual naked dress de malla metalizada; la modelo (y, por supuesto, invitada VIP) ya se encuentra en territorio americano. Como era de esperar, no ha tardado mucho en ser capturada por los paparazzis y ha sido avistada por Nueva York haciendo una declaración de estilo en toda regla.

-De modelo a invitada VIP: ¿por qué Emily Ratajkowski no ha desfilado en Milán y París?

Lo que no imaginábamos es que EmRata nos iba a sorprender a su vuelta a la Gran Manzana con la pieza animal print que no dejará de protagonizar nuestras conversaciones de ahora en adelante. Hablamos de una falda vaquera con una imagen ampliada de un conejo en blanco y negro perteneciente a la colección Resort 2024 de Tory Burch. Si bien es cierto que las it girls más influyentes del globo terráqueo han dictado que será el estampado de leopardo el básico que no dudaremos en encapsular en nuestro vestidor por su indudable capacidad para elevar todo tipo de construcciones, la británica ha asegurado que, en realidad, es el conejo el animal que comenzaremos a llevar sin cesar en nuestra indumentaria.

-Emily Ratajkowski sustituye los vaqueros por los pantalones de pana que llevaremos en 2024

El alemán Walter Schels, conocido por sus originales retratos a animales, es el experto que se encuentra detrás de la fotografía en cuestión, obra que se llevó a cabo en los años 2000. La versátil y distinguida prenda de mezclilla en la que se ha impreso dicho trabajo, cuenta con un pliegue invertido en el centro de la parte delantera y ha sido defendida por Ratajkowski de una manera que, de seguro, querrán copiar aquellas que más saben de la materia a lo largo de las estaciones venideras.

-Emily Ratajkowski regresa a sus orígenes apareciendo en el videoclip del ex novio de una Kardashian

Un cóctel que ha sido rematado por un top ceñido con el que ha dejado parte de su abdomen al descubierto, un abrigo largo de doble botonadura en piel tostada y unas botas negras en cuero hasta las rodillas. En lo que a complementos se refiere, se ha decantado por unas gafas de sol carey ovaladas con cristales rosados y unos pendientes XL metálicos.