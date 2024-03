De modelo a invitada VIP: ¿por qué Emily Ratajkowski no ha desfilado en Milán y París?

Ni París ni Milán, ninguna de estas ciudades estaban marcadas en el calendario de Emily Ratajkowski durante estas semanas para trabajar sobre la pasarela como ha hecho en ocasiones anteriores. New York Fashion Week fue la última jornada en la que la vimos desfilar para marcas como Tory Burch, y en su viaje a la cuna de la moda parece haber dejado a un lado el modelaje (y por un tiempo exprés) para asistir a los shows que se han celebrado estos días. Pero lo ha hecho desde el otro lado, es decir, sentada en las primeras filas como una auténtica invitada VIP.

- Emily Ratajkowski regresa a sus orígenes apareciendo en el videoclip del ex novio de una Kardashian

Este detalle no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos y te contamos por qué. Es cierto que los paparazzi la han cazado con sus cámaras recorriendo las calles parisinas de camino a los desfiles estrenando lookazos imposibles de olvidar, pero el hecho de que ahora forma parte de esa exclusiva lista de quienes tienen su asiento reservado en el front row, es un importante cambio y homenaje a su trayectoria. Algo que otras compañeras de sector han experimentado mientras su carrera profesional avanzaba, y ahora podría ser su turno.

- ¿Por qué Emily Ratajkowski se ha vestido de novia para despedir el año en las islas Caimán?

¿La británica ha pasado ya al siguiente nivel de popularidad? Hace diez años que su nombre comenzó a resonar en el sector a raíz de protagonizar el polémico videoclip Blurred Lines de Robin Thicke, desde entonces muchas han sido las marcas que han querido trabajar con ella. Que en las últimas temporadas haya desfilado para las casas de costura más importantes de la década, como Versace, Moncler, Jacquemus y Coperni es sinónimo de haber sido una de las maniquís mejor pagadas, pero también de las más solicitadas. ¿Es por eso que ya no se sube a la tarima como antes? ¿O simplemente está tomándose un descanso? Muchas preguntas son las que se quedan en el tintero.

- Emily Ratajkowski sustituye los vaqueros por los pantalones de pana que llevaremos en 2024

Sea cual sea la razón por la que Emily no la hemos visto estrenar las novedades que presentan las firmas sobre el catwalk estos últimos días, no hay ocasión en la que no ocupe los titulares internacionales. Ya sea por su atrevidos estilismos que tan solo alguien como ella podría deferender con tanta seguridad, por las confesiones personales que cuenta en su podcast High Low with Emrata, o sus historias de amor efímeras que protagonizado con celebridades como Harry Style y Pete Davidson, entre otros. Estaremos atentos para comprobar si en la próxima Semana de la Moda europea sigue con esta misma rutina que hoy nos ha hecho replantearnos si ya ha conseguido el título y los privilegios de ser una celebridad, más que una modelo.