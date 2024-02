Zara se adelanta al verano y lanza una colección de bañadores ochenteros con el próximo escote viral

Quedan 119 días para que llegue el verano, aunque en el mundo de la moda no es necesario esperar tanto para sumergirnos en la ansiada temporada estival. Como es habitual, las grandes firmas presentan por adelantado sus colecciones de Primavera/Verano 2024 meses antes -las vimos el pasado octubre sobre la pasarela-, pero parece que cada vez es más común que sigan un patrón parecido las cadenas de moda en las que habitualmente compramos. Y es precisamente lo que acaba de hacer Zara: apenas comenzamos a ver estos días entre sus perchas las prendas de primavera, cuando de repente el gigante de Inditex nos ha sorprendido poniendo también a la venta nuevos bañadores y bikinis.

Independientemente de que sea pronto o no para pensar en la playa, resulta inevitable no hacerlo al ver los modelos de la marca española. La línea se compone de seis bañadores y seis bikinis diferentes con un aire de lo más minimalista. Y es que no encontramos en ninguno de ellos texturas, estampados ni colores vibrantes. Se trata de modelos en tonos neutros como el blanco, negro, marrón, azul o verde. Diseños que tienen algo especial en común, además de su silueta ochentera sin apenas relleno, de tiro alto, corte brasileño y ajustada al cuerpo.

Hablamos del escote con aro que protagoniza buena parte de estas propuestas, en las que predomina el patrón de palabra de honor que deja los hombros al descubierto. Una microtendencia con este detalle metalizado que hemos visto con frecuencia en las colecciones más recientes de cara a la temporada de calor, especialmente en pasarela y looks de invitadas.

La nueva línea de swimwear de Zara se encuentra disponible desde hace unas horas en tiendas, con precios que van desde los 17,95 euros en el caso de las braguitas de bikini -en las que se cuela este año aquellas tipo cortina-, 19,95 euros los tops y 29,95 euros todos sus bañadores. Estos últimos, cuentan también con el clásico escote halter al cuello o bien asimétrico, con solo un tirante sobre el hombro.

Tampoco se ha podido resistir la firma gallega a acompañar esta colección de baño con piezas que completan un look playero. Por ahora se trata de dos pareos confeccionados en lino (29,95 euros), disponibles en negro o amarillo mostaza, en los que destaca una abertura lateral, tirantes asimétricos y aplicación metálica con perlas. Una prenda que podemos llevar en la playa, pero también en la ciudad; igual que los bañadores: ¿o no te los imaginas ya a modo de body? Puede que esa sea la razón de que Zara los haya lanzado semanas antes de la primavera, conseguir que los usemos durante todo el año.