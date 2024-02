Las sobrinas gemelas de Lady Di aparecen por sorpresa en Fashion Week Madrid coordinando sus looks estampados

La maravillosa estela de la eterna princesa Diana de Gales aterriza este fin de semana en la Semana de la Moda de Madrid. Sí, como lees, pero... ¿cómo es posible? Gracias a la aparición sorpresa de sus sobrinas, Eliza y Amelia Spencer. Grandes aficionadas a la industria, han desfilado para las marcas más importantes y no se pierden las Fashion Weeks alrededor del mundo, por su presencia en el recinto ferial de IFEMA ha acaparado toda la atención de los fotógrafos, ¡y no nos extraña!

- Eliza Spencer se inspira en el pantalón 'rebelde' de su tía Diana de Gales para una cita romántica

Desprendiendo la belleza británica que tanto las caracteriza y con sus impolutas melenas rubias, las gemelas que protagonizan campañas y portadas de moda desde hace años, han deslumbrado a su llegada para disfrutar en el front row del desfile de Lola Casademunt by Maite. La marca con sede en Barcelona presenta su línea premium bajo el nombre God save the print para la próxima temporada Otoño/Invierno 2024 y ellas se han sentado en primera línea para no perderse ningún detalle. Apoyando a la marca española, han estrenado total looks estampados con los que una vez más han jugado a coordinarse .¿Es una estrategia de marketing con la que confundir a todo el mundo y triunfan? ¿O simplemente les gusta vestir similar? Porque esta vez en su escapada a nuestro país, ¡lo han vuelto a poner en práctica!

- Amelia y Eliza Spencer: dos looks coordinados con caftán para el lujoso cumpleaños de su hermana Kitty

Amelia ha aparecido con una chaqueta de tweed de corte amplia en colores negro y blanco combinada con un par de shorts (una de las tendencias que triunfarán en primavera) y un sencillo jersey de cuello alto en tono nude que se ciñe sobre su cuerpo. En cambio, Eliza ha estrenado una camisa masculina confeccionada en un tejido brillante con acabado metalizado y pantalones de tiro alto con el mismo patrón que el de su hermana.

Las que tienen la misma sangre y buen sentido del gusto como abogada Lady Di tiempo atrás, han abandonado sus hogares en Inglaterra para debutar como invitadas en la gran cita que acoge la ciudad de Madrid. Un importante hecho que demuestra que los diseñadores nacionales no solo triunfan dentro de nuestras fronteras, también alcanzan gran popularidad lejos de casa conquistando los vestidores de personalidades internacionales como el de ellas. ¿Será el inicio de nueva era para nuestra semana de la Moda? ¿Veremos a aristócratas de renombre como Carlota Casiraghi, Amelia Windsor, Alejandra de Hannover y Beatrice Borromeo entre otras sentarse en las primeras filas de IFEMA más adelante? ¡Ojalá que sí!