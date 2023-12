Amelia y Eliza Spencer: dos looks coordinados con caftán para el lujoso cumpleaños de su hermana Kitty

La última vez que vimos a la familia Spencer al completo fue en la boda de Amelia, que en mayo se casó con Greg Mallett en Sudáfrica, país donde las sobrinas de Diana de Gales se instalaron cuando eran pequeñas tras el divorcio de su madre y Charles Spencer. Y aunque en la actualidad las gemelas residen en Reino Unido, esta vez se han vuelto a trasladar al continente africano por otra ocasión muy especial: el cumpleaños de Kitty, su hermana mayor, que festejaba este jueves sus 33. Lo hacía con una reunión en un lujoso hotel de Ciudad del Cabo, donde han disfrutado de playas de arena blanca y aguas cristalinas con conjuntos acordes a este veraniego plan en pleno diciembre.

La protagonista del día se decantaba por un vestido de inspiración siciliana firmado por uno de los sellos italianos que más han influido en su carrera. Y es que el vestido que lleva Kitty Spencer, de popellín, en amarillo y con estampados coloridos con guiños a los tradicionales carrettos, pertenece a Dolce&Gabbana, firma de la que se convirtió en modelo en 2017, subiéndose por primera vez a la pasarela de Milan Fashion Week.

"Feliz cumpleaños a la persona más amable, cariñosa y alegre del mundo", le decía Millerd a su cuñada en esta instantánea frente al mar en la que apreciamos mejor el look de la modelo. Unas palabras que subrayaban también las gemelas: "Te queremos más de lo que imaginas", aseguraba Amelia. "Felicidades a la mejor hermana mayor que jamás podría haber deseado. Tienes un corazón enorme", escribía Eliza.

Las it girls británicas, a las que no solo une su parecido exacto, sino también el gusto por la moda, volvían a coordinar sus estilismos como suelen hacer cuando acuden juntas a algún evento. Esta vez (casualidad o no) se decantaban las dos por el rosa con dos vestidos tipo caftán estampados.

Eliza, con una coleta alta tirante, posaba junto al también modelo Samuel Aikten -hermano de Kitty- luciendo un vestido bohemio de la firma Rossato (635 euros), con estampado paisley, mangas abullonadas y escote en pico, que contaba además con un favorecedor detalle de panel elástico en la cintura. También rosa era el modelo cruzado de Eliza, con print floral e incrustaciones de hilo de lúrex, cinturón y mangas acampanadas, de la diseñadora Melissa Odabash (125 euros).