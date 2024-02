Eliza Spencer se inspira en el pantalón 'rebelde' de su tía Diana de Gales para una cita romántica

No hay duda de que Diana de Gales es un icono de moda que, tres décadas después, continúa inspirando con su estilo a personas de toda el mundo. Pero su huella ha quedado especialmente marcada en el armario de dos mujeres por cuyas venas corre la sangre de la fallecida Lady Di. Hablamos de sus sobrinas, Amelia y Eliza Spencer, las gemelas de 31 años hijas de Charles, el hermano de la que fue princesa de Inglaterra. Ambas se han mantenido alejadas del mundo royal, pero sí han desarrollado su profesión en el ámbito influencer. Sus conjuntos coordinados, a menudo con guiños a su tía, las han convertido en dos reinas de la moda que las marcas no dudan en fichar. Y no solo destacan sus elecciones de invitada, sino también las del día a día, como la última que ha llevado Eliza a una cita especial con su pareja.

- Los dos estilos en el armario de las gemelas Spencer, la sobrinas de Diana de Gales

La joven mantiene una relación con el empresario Channing Millerd, con quien comenzó un romance hace más de siete años. Y parece que han decidido adelantar el día de San Valentín para salir a cenar este fin de semana a un restaurante londinense. Para la ocasión, Eliza escogía un total look en color negro formado por un jersey de cuello alto que combinaba con uno de los pantalones que regresan esta temporada. Hablamos de aquellos ceñidos y de 'efecto cuero' que la pasarela propone este 2024 como alternativa a los vaqueros.

- Amelia y Eliza Spencer: dos looks coordinados con caftán para el lujoso cumpleaños de su hermana Kitty

De cintura alta, con bolsillos de cremallera metalizada y ajustados al cuerpo, la modelo desafiaba el frío de febrero en la capital inglesa llevándolos con una sandalias de tacón y tiras cruzadas. Unos pantalones que nos recuerdan a aquellos que se popularizaron a finales de los setenta a raíz del estreno de Grease con Olivia Newton-John y que casi dos décadas después volvió a poner en el foco la propia Diana de Gales.

Lo hizo en 1978 después de su divorcio con el actual monarca Carlos III, cuando acudió en 1978 al estreno de El fantasma de la Ópera en Londres luciendo un estilismo que habría desafiado al protocolo, con un pantalón de cuero en un vibrante rojo y una chaqueta bomber oversize de estilo deportivo.