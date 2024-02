Nicola Peltz aparece en televisión con la versión 'Gen Z' del vestido que llevó la reina Letizia en Londres

A tan solo unas horas de estrenar Lola, la primera película que produce e interpreta, Nicola Peltz ha aparecido en la televisión estadounidense para hablar de este prometedor éxito que cambiará por completo su carrera profesional en el cine. ¿La veremos recoger algún Oscar en el futuro? ¡Todo podría ser! Hace unos días tenía lugar la premier en Los Ángeles, en la que estuvo acompañada por la familia Beckham casi al completo, y ahora vuelve a salir a escena para su promoción estrenando un significativo look de invitada que nos ha resultado bastante familiar.

- Nicola Peltz se inspira en el traje que Victoria Beckham lleva desde 1997 en su último look de fiesta

La que está considerada como una de las veinteañeras más influyentes de la última década, no solo por su historia de amor y la millonaria boda con Brooklyn Beckham, también por el envidiado y lujoso armario que atesora, ha abandonado su carísima mansión para viajar hasta la ciudad de Nueva York y participar en el famoso programa americano Today Show. En esta cita, ha lucido un minivestido blanco con pronunciado escote redondo y detalle drapeado a la altura de las caderas. Como gran conocedora de las tendencias que triunfan en el street style y la pasarela, lo ha combinado con unas medias negras semitupidas, sus incondicionales tacones puntiagudos de plataformas cogidos al tobillo que ha popularizado entre su generación y el bolso blanco viral con cadena dorada que ha creado su suegra para esta temporada.

- Así ha sido la gran fiesta de cumpleaños de Nicola Peltz junto a Selena Gomez y su nuevo novio Benny Blanco

Una vez más, la reconocida diseñadora Victoria Beckham ha sido la encargada de vestirla para esta ocasión tan especial. ¿Se convertirá en su nueva marca de cabecera? Según apuntan los últimos estilismos con los que se deja ver la actriz, podría ser así, ¡y se trataría de una alianza muy poderosa! Pero esta vez, la conexión no tiene nada que ver con un guiño a su repertorio de estilo del pasado de la ex Spice Girl, más bien con una interesante versión de un vestido que dio la vuelta al mundo porque lo llevó una de las royals más estilosas del panorama internacional. Y he aquí la cuestión que nos estábamos planteando: ¿dónde hemos visto antes esta prenda? ¡En una recepción en Buckingham Palace!

La reina Letizia lo llevó antes

El pasado mes de mayo de 2023, la reina Letizia acudió a la cena privada en honor al rey Carlos III de Inglaterra previa a la coronación, convirtiéndose en una de las invitadas más sensacionales gracias a su impecable elección, ¡y no era española! Apareció en las escalinatas del palacio enfundada en un vestido drapreado de tejido satinado en verde con cuello cerrado y largo midi de la mencionada firma británica de Victoria Beckham, una opción con la que consiguió conquistar a la prensa internacional. Ahora, por las calles de la Gran Manzana, hemos localizado una versión renovada que seguro que conquistará a la Generación Z como ha hecho con Nicola.

- Diseños lenceros, pedrería y encaje: los looks de fiesta de Harper Beckham, Nicola Peltz y Mia Regan

El segundo look

Aprovechando el foco mediático que ahora protagoniza, la heredera de un imperio millonario nos ha deslumbrado en las últimas horas con otro conjunto mucho más casual y fácil de replicar. Formado por un precioso top de tweed rojo en formato chaleco con bolsillos y doble hilera de botones, obra de la maison Chanel (podría tratarse de una pieza vintage) y unos vaqueros de tiro medio y corte recto con el que deja a la vista parte de su abdomen.