María Pombo y Victoria Beckham unidas por el truco asequible que les facilita la rutina de maquillaje

No solo conocemos a María Pombo por compartir su vida privada en las redes sociales, también por su visión de la moda (tiene dos marcas de ropa) y la destreza con el maquillaje que ha conseguido a lo largo de los años, ¡y mucha práctica! Después de demostrarnos que se suma a las tendencias más punteras que propone la pasarela con sus looks invernales, en una de sus últimas publicaciones en las que muestra su rutina de maquillaje hemos encontrado una divertida conexión con ni más ni menos que Victoria Beckham. ¿A qué nos referimos? Sigue leyendo, porque es algo más sencillo y efectivo de lo que parece.

Nunca habríamos pensado que en el tocador de la madrileña y la diseñadora británica localizaríamos una similitud tan inesperada como esta. Y no nos referimos a los carísimos productos que utilizan para crear un make up impoluto, digno de una mano experta, sino a una herramienta de lo más asequible que han sumado a su ritual frente al espejo: los pasadores de pelo. Poco a poco vamos descubriendo los secretos que los genios con la brocha y el pincel guardan bajo la manga, aquellos que ponen a prueba cuando trabajan con celebridades, y según vemos en las redes sociales, ellas también lo hacen.

Un genial descubrimiento que nos ha hecho replantearnos el por qué deberíamos tomar nota nosotras también, y te lo explicamos. Gracias a este sencillo invento les facilita maquillarse, tanto si lo hacen de manera exprés como si se ponen en manos de beauty experts. ¿Cómo funciona? Aunque podría considerarse un complemento más, en realidad su practicidad es lo que nos ha sorprendido. Cuando ya tienen la melena perfecta y es el turno de empolvarse el rostro con polvos de sol, pintarse los ojos y delinearse los labios, es una muy buena idea apartar los mechones de pelo con estas pinzas de toda la vida sin dañar el peinado.

La ex Spice Girl es una gran fan, no hay video de esta última temporada en el que no aparezca con ellas, ¡incluso parece una seña de identidad! Y, uno de sus aspectos positivos, es que se trata de una compra mucho más asequible de lo que pensábamos, ya que las encontramos disponibles en Amazon por alrededor de 10 euros. Las referentes de estilo que hoy ocupan nuestras líneas, y que conectan con públicos totalmente diferentes, demuestran que estas pinzas metálicas en diferentes colores y tamaños son el mejor aliado para incorporar cuando dedicas tiempo a maquillarte. Es el truco para lograr un resultado impecable, tanto en el rostro como en la melena. ¿Te sumas a ello?

