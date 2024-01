María Pombo estrena el abrigo de pelo que la ha unido con las europeas más estilosas y querrás fichar en rebajas

Enero es, tradicionalmente hablando, el mes más frío del año. Por eso no nos sorprende que buena parte de las prescriptoras de moda aprovechen estas semanas para sacar (si todavía no lo habían hecho) sus abrigos de pelo, protegerse con ellos de las bajas temperaturas y sumar dosis de estilo a sus looks. Si hace unas semanas te hablábamos de la colección de diseños que Kendall Jenner había llevado a su escapada a Aspen, ahora llega el turno de hacerlo de María Pombo y del modelo que ha estrenado para dar la bienvenida al nuevo año y que la ha unido con algunas de las expertas más estilosas de Europa.

Lleva más de una década compartiendo sus looks en redes sociales y cosechando un sinfín de éxitos (no solo relacionados con el mundo de la moda). Podríamos asegurar que el 2023 ha sido un buen año para la influencer. María no solo ha dado la bienvenida a su segunda hija junto a Pablo Castellano, Vega, también ha estrenado Pombo un documental que retrata su vida y la de sus familiares más cercanos y que, en apenas unas horas, alcanzaba el puesto número uno de lo más visto de Amazon Prime en nuestro país. Pero aunque todo lo que gire a su alrededor interese, sus looks siguen cosechando miles de likes e inspirando a montones de chicas. Uno de los últimos, el que ha compartido hace apenas unas horas en su feed.

María comparte varias imágenes: una bonita mesa puesta, un bol de patatas fritas (su comida favorita)... Y dos en las que se ve su look, un estilismo compuesto de básicos. La influencer ha lucido un jersey gris con cremallera, una prenda que no falla en invierno, y un pantalón negro y ancho. Pero sin duda es el abrigo el que más ha llamado nuestra atención. Se trata de un diseño de pelo sintético de color marrón de la firma francesa LE:APT. Se trata del modelo Long Mink Faux Fur Coat, disponible en dos colores (este y blanco) por 429 euros. Una prenda que la ha unido con algunas de las prescriptoras de moda más estilosas de Europa. Y es que, hasta la fecha, ya hemos visto con este diseño a Claire Rose Cliteur, afincada en Londres, con más de 1,3 millones de seguidores en su perfil, y a la francesa Marine Diet. ¿Lo más llamativo? Que las tres lo han combinado de una forma similar: con básicos.