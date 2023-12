Kendall Jenner conquista Aspen con un exclusivo abrigo de pelo inspirado en la estética 'Old Money'

Nos sorprendía a comienzos de año al comenzar un inesperado noviazgo con el cantante puertorriqueño, pero parece que terminará 2023 soltera. Y es que según confirmaba People hace unos días, Kendall Jenner y Bad Bunny han puesto fin a su relación, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Lo que sí sabemos es que la joven ha decidido marcharse de Los Ángeles para pasar unos días en Aspen, uno de los millonarios destinos a los que las celebrities acuden en diciembre para disfrutar de la nieve. Hasta allí ha viajado con su inseparable amiga Hailey Bladwin y su marido, Justin Bieber, según hemos conocido a través de los vídeos que circulan en redes sociales. Una escapada que, en realidad, tenía otro próposito para la modelo.

Desde el 2021, Kendall está ligada a la tienda online de moda Forward (FWRD), de la cual es diseñadora creativa. Estos días, la firma inauguraba una tienda pop up en este idílico municipio de Colorado con una fiesta que ella no se quiso perder, donde aprovechó además para promocionar su galardonada marca de tequila, 818. Un evento para el que escogió un look muy acorde con el paraje invernal en el que se encontraba.

La hermana de las Kardashian posaba con un imponente abrigo de pelo, una elegante pieza con la que combatía las temperaturas de Aspen, que bajan estas semanas de los cero grados. Se trata de una prenda única de la diseñadora británica Phoebe Philo, exdirectora creativa de Céline y, desde 2021, de su firma homónima. Un diseño con cinturón, grandes solapas y hombros redondeados, teñido mediante inmersión y pintado a mano con contraste gráfico en negro y marrón, que tiene un precio de 18.000 libras (20.783 euros).

Lo combinaba con unas medias semitupidas y unas bailarinas planas de la misma firma, coronándose como toda una experta en lo que respecta a la estética Old Money. Es precisamente Aspen, lugar de peregrinación de los millonarios estadounidenses -Paris Hilton, Gywneth Paltrow, Sofia Richie... son solo algunas de las visitantes habituales-, donde este estilo inspirado en sus armarios se convierte en el protagonista. Hablamos de vistosos abrigos de pelo como el de Kendall, vestidos largos de punto, chaquetas puffer, jerséis de cashmere que se llevan con pañuelos al cuello... Todo un desfile de exclusividad.