Kim Kardashian le copia a Kendall Jenner su tatuaje secreto después de decir que jamás se haría uno

Si hay algo que deberíamos aprender es que nunca hay que decir nunca, porque todas las modas vuelven y acabamos rindiéndonos ante tendencias que juramos nunca llevar. Algo así le ha pasado a Kim Kardashian, quien aseguró hace años que jamás se haría un tatuaje, explicando el motivo de forma irónica con una de sus frases más famosas: "No se le ponen pegatinas a un Bentley". Sin embargo, en el último episodio de las Kardashian ha confesado que sucumbió ante la presión y tiene un pequeño tatuaje en un sitio secreto ¡desde hace dos años!

La conexión con Pete Davidson

La empresaria ha revelado que grabó en el interior de su labio inferior el símbolo de infinito, y lo ha mostrado a cámara explicando su historia. Fue en octubre de 2021 cuando se lo hizo, concretamente la noche en la que se dio su primer beso con Pete Davidson, quien fuera su novio durante los meses posteriores. Aquel día Kim había presentado Saturday Night Live, un gran hito para ella, y el equipo del programa -incluida su hermana Khloé- la convencieron para lanzarse a la piscina y grabar su piel nada menos que a las 4 y media de la mañana, cuando aún llevaba la ropa del show, aquel inolvidable mono fucsia efecto segunda piel.

A pesar de que no quiso tatuarse nada relacionado con Pete, es innegable que la historia de este tatuaje les unirá siempre. Él sí que se hizo varios en homenaje a ella en las semanas posteriores, desde los nombres Jasmine y Aladdin -personajes que interpretaron en el programa- hasta el nombre de Kim, las iniciales de sus cuatro hijos y la frase "mi chica es abogada". Todos ellos son historia, puesto que decidió eliminárselos tras su ruptura.

"Al final he puesto una pegatina en un Bentley" ha bromeado. Eso sí, ha querido escoger un sitio muy estrátegico que nadie ve, ni siquiera ella. "Nadie lo sabe, nadie lo ve. Me olvido de que lo tengo, pero de vez en cuando me estoy pasando el hilo dental y veo algo negro y digo '¿qué es esto negro en mi boca'".

Sin embargo, ella no es la única de sus hermanas que tiene un tatuaje en ese lugar tan poco convencional, ya que Kendall Jenner también cuenta con uno que, de hecho, Kim criticó en aquel momento. En su caso, se inmortalizó la palabra 'MIAU', tal y como le enseñó a Ellen Degeneres en marzo de 2018. La modelo quiso hacérselo ahí para que no afectara a su carrera, de hecho, todos los que tiene son muy discretos por eso mismo.