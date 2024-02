Las zapatillas españolas y rebajadas que enamoran a Sassa de Osma y Ana Boyer

Está en la recta final de su embarazo, pero su incipiente tripita de siete meses no le ha impedido a Sassa de Osma probar nuevas combinaciones de moda para sus posados en redes sociales. Y es que cada vez son más las embarazadas que apuestan por lucir su misma ropa durante la gestación, derribando así los parámetros tan rígidos que siempre han regido al estilo premamá. Suki Waterhouse era la última en demostrarlo al presumir de su barriga desnuda con un diminuto top corto, aunque la estrategia de la mujer del príncipe Christian de Hannover es algo distinta.

- Una falda larga acampanada, el truco de Sassa de Osma para convertirse en la invitada premamá perfecta

Sassa de Osma estrena el look de trabajo más cómodo y fácil para embarazadas

Las seguidoras más fieles del estilo de Sassa de Osma saben que ella rara vez luce escotes profundos, faldas cortitas y mucho menos, la pancita al descubierto. Está claro que no es de las más arriesgadas entre las aristócratas, pero a las chicas de estilo clásico, práctico y romántico les fascinan sus propuestas de looks, ya que la mayoría se pueden poner a prueba estando o no embarazada.

Si no nos crees, presta atención porque el posado que ha publicado la diseñadora este martes en sus redes es ultraversátil y quizá se convierta en tu próxima mejor inversión. Hablamos del conjunto sartorial de blazer cruzada con diseño de doble botonadura, cuello solapa, hombros estructurados y bolsillos de tapeta, realizado en tejido de punto Príncipe de Gales.

- El abrigo batín de Sassa de Osma que afina la figura y transforma los looks más sencillos

A finales de los años 70, con la inclusión casi definitiva de la mujer en el mercado laboral, vimos cómo los trajes (y el resto de la ropa) se entregaban a la holgura, dando espacio a nuestros cuerpos para cumplir con todas las responsabilidades sin tener que abandonar el estilismo casi obligatorio del lugar de trabajo. En la era digital, las reglas han cambiado e incluso los grandes magnates de la tecnología promueven las deportivas y la camiseta como indumentaria laboral ideal. Los trajes anchísimos (y comodísimos) son ese punto medio que ha seducido a las expertas que trabajan en la industria de la moda y buscan alternativas fáciles que no les quiten demasiado tiempo por las mañanas a la hora de construir un look.

De ahí surge nuestra necesidad de llenar el armario con distintos pares de zapatillas, por mucho que los mocasines o las bailarinas estén ganando terreno en el street style. Es un punto en el que coinciden Sassa de Osma y Ana Boyer: ambas se han hecho con el mismo calzado made in Spain y te contamos por qué.

- El look cómodo y de tendencia de Alessandra de Osma en Madrid a unas semanas de ser mamá

Las zapatillas españolas y rebajadas que unen a Sassa con Ana Boyer

Sassa de Osma ha estrenado esta semana las zapatillas Athens, de la firma española HOFF, y nos ha venido de maravilla este descubrimiento porque, por el cambio de temporada, se encuentran rebajadas de 99 a 79 euros. Su diseño aerodinámico y vintage hace honor a los zapatos de atletismo vistos en los primeros Juegos Olímpicos, y sigue la estela de los formatos antiguos de Adidas que en 2024 están experimentando su segunda mejor vida.

Ambas, a su manera, adaptan estas deportivas made in Spain a looks casuales y formales, decantándose por las tonalidades que mejor encajen con sus respectivos armarios. Mientras que Sassa ha querido establecer un contraste interesante con su traje oscuro, Ana ha optado por una gama similar a la del resto de sus prendas para generar una perfecta armonía.